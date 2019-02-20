Володин: Госдума на 90% выполнила прошлогоднее послание Путина

Госдума почти на 90% выполнила послание президента РФ Владимира Путина, с которым он выступил в прошлом году. Об этом сегодня на брифинге заявил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин. По его словам, дума приняла 86 из 96 законов, необходимых для реализации прошлогодних наказов главы государства. «Внесения еще двух инициатив ожидаем в ближайшее время от правительства», – сообщил он.

Володин пояснил, что в числе уже принятых инициатив – закон о повышении МРОТ до уровня прожиточного минимума, сокращение срока принятия решения о выдаче материнского капитала, включение малых предприятий в систему страхования вкладов. Кроме того, была усилена уголовная ответственность за хищение средств со счетов в банках или из электронных кошельков. «Это только несколько примеров. Такие же темпы работы нам необходимо сохранить и при реализации нового послания», – подчеркнул председатель Госдумы.

На сайте нижней палаты российского парламента отмечается, что сейчас дума ждет от правительства РФ внесения поправок в законы, которые позволят ускорить темпы роста инвестиций в основной капитал и повысить их долю в ВВП до 25%. Еще одна инициатива будет касаться запрета на установление кадастровой цены недвижимости выше ее рыночной стоимости.

Президент РФ Владимир Путин сегодня, 20 февраля, в полдень обратится с ежегодным посланием к Федеральному собранию РФ. На этот раз глава государства будет выступать в Гостином дворе. В зале послание президента будут слушать российские сенаторы, депутаты Госдумы, члены правительства РФ и губернаторский корпус.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 20.02.19

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