СКР просит арестовать главу подмосковного Дзержинского по делу о крупной взятке

Следственный комитет ходатайствует об аресте экс-главы подмосковного Пушкинского района, врио главы города Дзержинского Сергея Грибинюченко, задержанного по делу о взятке в $20 тысяч. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Грибинюченко был задержан накануне на автомобильной парковке одного из торговых центров в Московской области, где, по версии следствия, получил $20 тысяч от мужчины, который действовал под контролем правоохранительных органов. За взятку чиновник обещал покровительство одной из частных компаний при исполнении муниципальных контрактов.

В отношении Грибинюченко возбуждено уголовное дело по ч. 6 ст. 290 УК РФ («Получение взятки в особо крупном размере»). Грибинюченко занял должность врио главы Дзержинского 25 января. До этого он возглавлял Пушкинский район Подмосковья.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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