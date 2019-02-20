Путин о «мусорной реформе»: мешают безответственность чиновников, «мутные структуры» и лоббисты

Президент РФ Владимир Путин назвал профанацией работу в рамках «мусорной реформы», при которой все изменения сводятся к многократному росту тарифов. В своем послании Федеральному Собранию РФ глава государства призвал избавиться от «мутных структур», которые только «сваливают мусор, где попало» и не несут за это ответственности.

Ситуацию с коммунальными отходами в России Путин назвал самой болезненной темой в экологической повестке, и напомнил, что впервые эта тема прозвучала в рамках одной из его прямых линий. «Так называемыми мусорными проблемами не занимались, наверное, 100 лет. То есть никогда, наверное, не занимались, – отметил президент. – Многие полигоны переполнены, они там десятилетиями скапливались отходы. Полигоны превратились в настоящие горы хлама вблизи жилых кварталов. Кстати, тоже интересно – как давали документацию на строительство жилых кварталов рядом с этими помойками? Кто об этом подумал? А должны были подумать».

Президент РФ указал властям всех уровней, что уходить от вопросов и претензий населения по «мусорной реформе» – недопустимо. «Эти вопросы трудны, но их обязательно надо решать», – подчеркнул он.

«Если все сведется к росту платы за вывоз мусора, это не работа, а профанация, – жестко обозначил проблему глава государства. – Люди должны видеть, за что они платят деньги, и какие реальные изменения происходят. Нужно навести порядок в этой сфере, избавиться от мутных структур, которые не несут никакой ответственности, а только сваливают мусор, где и как придется».

Путин призвал сформировать цивилизованную, безопасную систему обращения с отходами, в которую должны быть включены их переработка и утилизация. При этом президент напомнил, как ему лично пришлось вмешаться в «некоторые вопросы», связанные с мусорными полигонами.

«Несколько раз приходилось говорить и Министерству внутренних дел, и прокуратуре – знаете, удивительно, но почти ничего не делалось, пока просто в явочном порядке не дал команду выставить охрану и никого не пускать. Только так работает, – сообщил президент. – Потому что мутные так называемые конторы на этом наживаются и обеспечивают свое благосостояние и свой бизнес так называемый». Очевидно, Путин имел в виду ситуацию со скандальным мусорным полигоном в подмосковной Балашихе, закрыть который он приказал в 2017 году. До этого местные жители безрезультатно сражались за право дышать чистым воздухом. Бессрочную лицензию владельцу полигона незадолго до этого выдал Росприроднадзор. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев после этого приказал закрыть полигон немедленно – хотя перед этим заявлял, что остановить его работу невозможно до 2019 года.

Президент в ходе своего послания также поручил Общероссийскому народному фронту (ОНФ) проконтролировать ситуацию с обращением с ТКО в регионах. «[Прошу ОНФ] опираться на общественных экологических инспекторов, их сигналы о любых нарушениях должны в обязательном порядке рассматриваться органами власти и вести к принятию конкретных мер», – заявил Путин.

Президент сообщил, что в ближайшие два года должны быть закрыты и рекультивированы 30 крупных проблемных свалок в черте городов, а за 6 лет – все остальные. При этом доля обработки отходов должна возрасти с сегодняшних 6-9% до 60%, а предприятиям ЖКХ придется перейти «на более чистые экологические решения».

«Результаты от перехода промышленности на новые технологии, на строгие природоохранные стандарты должны почувствовать жители крупнейших индустриальных центров страны», – пояснил глава государства.

При этом Путин призвал Государственную думу и СовФед ускорить принятие закона о квотироании выбросов предприятий. «Нужно четко установить ответственность промышленных и других компаний, обозначить конкретные шаги, которые они обязаны предпринять для минимизации ущерба, зафиксировать все это в законе по квотированию выбросов», – сообщил он, подчеркнув, что знает о попытках затормозить принятие закона со стороны «весьма влиятельных лоббистов».

«Аргументы мне хорошо известны – сохранение рабочих мест, сложная экономическая ситуация... но так не может продолжаться бесконечно! Напомню, что при принятии подобных решений мы должны руководствоваться не корпоративными интересами, не интересами уважаемых людей и компаний, а интересами народа России», – подчеркнул президента.

Глава государства также попросил парламент принять закон в весеннюю сессию.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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