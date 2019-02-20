Госдума взяла «быка за рога»: послание президента парламент обсудит уже сегодня

В Государственной думе уже сегодня начнется работа по реализации послания президента РФ Владимира Путина. Как заявил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин, этот вопрос будет рассмотрен на заседании Совета Госдумы.

«Нам необходимо на сегодняшнем заседании Совета Государственной думы обсудить вопрос реализации послания президента РФ Федеральному собранию, – сообщил он. – Поручить рабочей группе в течение недели провести анализ послания на предмет подготовки законодательных инициатив, после чего будет подготовлен план-график их внесения в Государственную думу».

Планируется также определить формат совместной работы по этому вопросу законодателей с правительством РФ и выстроить работу с экспертным сообществом. «Вопросы, обозначенные в послании, жизненно важны, общество ждет их решения», – подчеркнул Володин.

В первой части своего послания, посвященной проблемам внутренней политике, президент РФ, в частности, поручил Госдуме принять в весеннюю сессии закон о квотировании выбросов предприятий, заявил о повышении «детских» выплат и льготах по ипотеке для многодетных семей, поручил правительству принять новую программу развития сельских территорий, которая должна заработать с 1 января 2020 года. В целом же Путин заявил, что перед властью стоит главная задача – достижение целей социального и экономического развития страны, заложенных в его майском указе.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 20.02.19

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