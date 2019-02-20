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Среда, 20 февраля 2019, 17:01 мск

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Рухнувшая крыша в подмосковной школе: детям придется ездить на учебу в соседнее село

В Подмосковье учеников школы, где обрушилась крыша, отправят на учебу в соседнее село. Об этом сообщила пресс-служба регионального министерства образования.

«Дети эвакуированы, сегодня переведены на дистанционное обучение. С завтрашнего дня они будут обучаться в школе в селе Сокольниково», – цитирует слова правителя ведомства агентство «Москва». Как сообщается, для детей будет организован трансфер до временного места учебы.

В настоящий момент проводится проверка, устанавливаются причины происшествия.

Как сообщал «Новый День», ЧП произошло около 10:25 в городском округе Можайске в деревне Тропорёво, дом 10. В школьной столовой на территории 146 квадратных метров обрушилась крыша. В МЧС уточнили, что пострадавших в результате инцидента нет.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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Метки / Подмосковье

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