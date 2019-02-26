ЧП в московском метро: произошел часовой сбой на «фиолетовой» ветке

В московском метро произошел сбой на «фиолетовой» ветке. По техническим причинам поезда следовали с увеличенным интервалом, что привело к давке пассажиров.
ЧП произошло в утренний час пик – около 9 утра. Через час движение удалось нормализовать. Как заверили в администрации подземки, поезда начали следовать согласно графику.
О точной причине неполадок не сообщается.
Москва, служба информации РИА «Новый День»
Москва. Другие новости 26.02.19
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