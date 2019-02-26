Плюс 200 рублей: «Аэрофлот» объявил о повышении топливного сбора

Крупнейшая российская авиакомпания «Аэрофлот» объявила о повышении с 4 марта топливного сбора на 200 рублей на внутренних рейсах в РФ под кодом SU. Решение касается, в том числе, дочерних перевозчиков «Россия» и «Аврора».

Как сообщил представитель «Аэрофлота», данное повышение не затронет направлений, по которым действуют плоские тарифы. Речь идет о городах Дальнего Востока, также Крыма и Калининграда, передает «Прайм».

В авиакомпании пояснили, что увеличение сборов обусловлено девальвацией рубля и ростом стоимости авиационного керосина. «Авиационный керосин, главная статья расходов «Аэрофлота», в прошлом году подорожал на 36%, что привело к дополнительным расходам в размере 48 миллиардов рублей», – уточнил представитель «Аэрофлота».

Как сообщалось ранее, в последние три месяца российские авиакомпании ощутимо подняли цены на свои услуги, отмечал «Коммерсант» со ссылкой на данные Интернет-агрегаторов. По данным сервисов по продаже билетов, стоимость перелетов на некоторые направления выросла на треть. Эксперты считают, что всему виной подорожавшее топливо, а также ослабление рубля по отношению к иностранным валютам.

Внутренние перелеты подорожали на 7-17%, международные направления – на 5-33%. Единственное исключение – Европа, где чек остался на уровне прошлой зимы, отметили в одном из сервисов по продаже билетов. На некоторых внутренних рейсах цена билета выросла значительно. Так перелет из Москвы в Симферополь подорожал на 78%, в Ростов-на-Дону – на 71%, в Самару – на 60%. Впрочем, были направления, перелет на которых подешевел.

Президент Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ) Владимир Тасун обращал внимание, что российские авиакомпании покажут за 2018 год убыток примерно в 70 млрд рублей. Эту ситуацию он назвал «печальной картиной» и заявил, что «такого еще не было». По его словам, на снижение прибыли сыграл постоянный рост цен на авиационный керосин – его стоимость увеличивается с четвертого квартала 2017 года. В числе причин убытков также возросшие тарифы на аэронавигационное обслуживание и услуги аэропортов.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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