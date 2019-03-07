Госдума окончательно запретила фейки

Закон о запрете фейков принят в окончательном чтении. На предпраздничном заседании Государственной Думы инициативу сенатора Клишаса поддержали 322 депутата, против голосовали 78, воздержавшихся не было. Как передает корреспондент РИА «Новый День», против законопроекта высказались представители КПРФ и «Справедливой России». В защиту документа выступил сын знаменитого актера Михаила Боярского – депутат от «Единой России» Сергей Боярский.

Фракция ЛДПР заняла противоречивую позицию. Лидер либерал-демократов Владимир Жириновский назвал поправки очень важными, которые будут препятствовать появлению ложной информации в СМИ, однако заявил, что его фракция «к сожалению, не сможет поддержать». Причиной стала позиция избирателей, которые негативно восприняли идеи автора документа – члена Совета Федерации Андрея Клишаса.

В то же время Жириновский сказал, что ложь в СМИ вызывает крайне негативные последствия: «люди бросаются, спички скупают, кто-то обещает войну». «Люди любят и пошутить. Один шутник сказал, что в университете будут проводиться «Скрипальские чтения», – напомнил он, сообщив, что эта информация не соответствовала действительности.

«По СССР ударили именно журналисты, – заявил лидер ЛДПР. – Требовали расчленения Советского союза, это уже не во время революции, это в мирное наше время. Свобода прессы нужна, но зачем же клеветать на всю страну, это может привести к ее разрушению! Эти лозунги, демонстрации, «Долой КГБ!». Это недопустимо. Это страшные годы, 1991-92, сколько было самоубийств! Вся Москва вышла продавать одежду и обувь, до чего довели людей! А все это информация, которая не соответствовала действительности».

При этом Жириновский подчеркнул, что «надо остановить ложь, которая идет по всем каналам», и назвал Интернет «помойкой», «чернухой», «порнухой», «клеветой» и «ложью».

«Эсер» Валерий Гартунг со своей стороны сообщил, что «Справедливая Россия» разделяет озабоченность последствиями принятия закона. «Надо найти механизм борьбы с фейками, но в такой редакции закон поддержать мы не можем, поскольку опасаемся правоприменительной практики, – пояснил он. – Опасаемся, что она будет выборочной, а мы этого допустить не должны».

«Единоросс» Сергей Боярский со своей стороны поспешил заверить, что «речь не идет о цензуре, ограничивается лишь та информация, которая может привести к деструктивным последствиям – например, к массовым акциям, в которых могут пострадать люди, или к массовым отзывам вкладов из банков».

«Если мы примем этот закон, надо будет закрыть половину желтых газет, некоторые федеральные каналы, которые рассказывают о нетрадиционных методах лечения и угрозах вторжения инопланетян», – указал коммунист Алексей Куринный. «Любой наш призыв, любая возможность позвать граждан к месту незаконной застройки – это фактически распространение недостоверной информации», – напомнил он.

В итоге законопроект был принят, после чего Госдума одобрила поправки в КоАП, которые предусматривают ответственность за распространение фейков.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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