«Предлагаю не благодарить министра здравоохранения». В Госдуме поспорили из-за работы Вероники Скорцовой

В Госдуме поспорили из-за благодарности федеральному министру: с восторгом о работе главы Минздрава РФ высказался лидер оппозиционной партии, а с критикой на Веронику Скворцову обрушился депутат-«единоросс».

Как передает корреспондент РИА «Новый День», во время обсуждения повестки дня пленарного заседания взявший слово лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил объявить благодарность от имени Госдумы министру здравоохранения РФ Веронике Скворцовой – за то, что в России оперативно удалось справиться с эпидемией гриппа, в то время как в Европе она еще в разгаре. Жириновский отметил, что в России вовремя успели провести прививочную кампанию, и если все необходимые мероприятия осуществить и в осенний период, то следующая зима может пройти для россиян «вообще без гриппа».

«Если можно – [надо] объявить благодарность министру от имени депутатов», – обратился лидер ЛДПР к спикеру Госдумы Вячеславу Володину. Председатель нижней палаты парламента, в свою очередь, поблагодарил всех россиян, сделавших прививки от гриппа. «Давайте скажем слова благодарности министру здравоохранения», – согласился он.

Экс-глава Роспотребнадзора, депутат Геннадий Онищенко тут же напомнил и о заслугах своего бывшего ведомства. «Одним Минздравом ограничиваться неправильно, – заявил он. – Роспотребнадзор занимается организацией прививочной кампании». Впервые процент привитых от гриппа в стране достиг 50% рубежа, сообщил Онищенко, назвав эту цифру «очень хорошим показателем».

Однако тут ложку дегтя добавил депутат-«единоросс» Вячеслав Лысаков. «У нас в ряде регионов растет смертность, а вы предлагаете министра здравоохранения благодарить», – упрекнул он коллег.

«А вы что предлагаете?», – поинтересовался спикер.

«Я предлагаю не благодарить министра здравоохранения», – резонно ответил Лысаков.

«У нас нет единства в этом вопросе, – констатировал Володин. – Но большинство позицию все же поддержало – поблагодарить, так как есть за что. Вячеслав Иванович Лысаков свою особую точку зрения высказал, она наверняка будет услышана теми, кого мы благодарим».

Роспотребнадзор ранее выступил с предупреждением о новой вспышке вирусного заболевания в Европе и попросил россиян быть аккуратнее во время путешествий. В России ряд регионов отчитался о том, что эпидемия ОРВИ и гриппа пошла на спад. Правда, в некоторых регионах, в частности в Санкт-Петербурге, классы в школах все еще закрыты на карантин.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 13.03.19

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