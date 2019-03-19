«Пахнет мошенничеством»: в Госдуме снова предложили пересмотреть итоги приватизации

Сегодня лидер ЛДПР Владимир Жириновский призвал хотя бы частично пересмотреть итоги приватизации 1990-х, поскольку распродажа госсобственности была ошибочной и нанесла серьезный урон стране. Как передает корреспондент РИА «Новый День», в качестве примера в своем выступлении в Государственной думе он привел ситуацию с пересмотром кадастровой стоимости объектов недвижимости в России.

«Сперва отдали богатства Родины в чужие руки, слабые, трясущиеся, с душком – а теперь у них глава государства просит, чтоб они помогли, дали гранты. Надо признать какую-то часть приватизации недействительной, попросить вернуть активы, пересмотреть, – предложил Жириновский. – Мы же пересмотрели кадастровую стоимость и подняли в пять раз стоимость имущества, которое находится на руках у граждан».

Жириновский считает, что по аналогии с пересмотром кадастровой стоимости можно поступить с прошедшей в 90-е годы приватизацией государственного имущества. «Давайте то же самое сделаем с теми, у кого оказалась вся наша промышленность. То же самое – заставим заплатить их в наши банки все деньги. С граждан мы можем взять в пять раз больше – а олигархам мы низко кланяемся», – пояснил лидер ЛДПР.

Приватизация в том виде, в котором ее осуществили, не была нужна, она нанесла колоссальный урон государству, подчеркнул Жириновский. Главный либерал-демократ страны также продемонстрировал коллегам в зале Госдумы копию ваучера, и сообщил, что «нам раздали эти красивые бумажки, написали «государственная ценная бумага» – тут ни государством не пахнет, ни ценностью – скорее пахнет мошенничеством». Дальнейшую продажу государственного и муниципального имущества, отметил лидер ЛДПР, следует поручить федеральным независимым продавцам, чтобы сократить количество коррупционных схем.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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