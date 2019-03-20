Госдума оставила правительству РФ проблему жилья для молодых семей

Сегодня нижняя палата российского парламента отклонила предложение депутата Госдумы от КПРФ Тамары Плетневой изменить условия предоставления жилья молодым семьям. Главным аргументом стало то, что корректировка федеральных программ относится к ведению правительства РФ, но при этом депутаты признали верховенство закона над программами кабинета министров.

Представляя законопроект, Плетнева напомнила, что, согласно постановлению правительства РФ, в очередь на господдержку может встать молодая семья, в которой одному из супругов еще не исполнилось 35 лет. «Но некоторые семьи не могут вообще ни приобрести жилье, ни взять кредит, – обратила внимание депутат. – Люди стоят в этом списке несколько лет, а потом им исполняется 36 лет, и они из списка выбывают».

Плетнева сообщила, что у нее есть данные по нескольким регионам – сколько семей так и не дождались субсидии по этой программе. Те, кто выбыл из очереди, направляют письма депутатам Госдумы и просят изменить условия программы, отметила она. «Женщина пишет – была и в Москве, и везде, и объявляю голодовку: не могу получить жилье, купить не могу и кредит взять не могу, – рассказала депутат. – Она одинокая. Вот поэтому в этом законопроекте учтены и одинокие».

Федеральные чиновники идею отвергли, сообщила Плетнева. В частности, министр строительства и ЖКХ РФ Владимир Якушев, по ее словам, отказался поддерживать законопроект, посоветовав ей обратиться в Минфин. «Пока для молодых семей особо нет [мер поддержки]. Они как бы мешают многодетным. Те да, получат. А молодая семья никак. Но нам же надо, чтобы рождались дети!» – воскликнула парламентарий.

«Единоросс», первый заместитель председателя комитета по вопросам семьи Ольга Окунева с сожалением в голосе констатировала, что реализация федеральных программ относится к полномочиям правительства, и поэтому законопроектом «нарушается принцип разделения властей».

Суммарный коэффициент рождаемости в РФ должен был по планам составить 1,73, а в реальности оказался 1,58, напомнил коллегам депутат от КПРФ Валентин Шурчанов. «Почти на 20% меньше. Почему же вы теперь отказываетесь молодым семьям такое поддержку оказывать?», – спросил он. «Никто не отказывает молодым семьям в поддержке, – заверила его Окунева. – Речь об отклонении проекта закона, так как формирование программ – это полномочия правительства».

«А зачем мы с вами здесь сидим и пишем законы? Правительство пишет программы, основываясь на том, что мы здесь принимаем. Что выше – программа или закон?» – поинтересовался коммунист Сергей Казанков.

Законопроект Плетневой поддержала фракция «Справедливой России». «Большая просьба содействовать тому, чтобы после отклонения законопроекта эта работа все же велась», – попросила «эсер» Ольга Епифанова.

«Будем дальше работать, если вы не поддержите. Но выше закона ничего нет, и законом мы можем принимать все, что считаем правильным», – заявила в заключительном слове Тамара Плетнева.

Законопроект поддержало всего 87 депутатов. Документ был отклонен уже в первом чтении.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 20.03.19

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