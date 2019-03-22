Разогнать и точка: Сергей Шнуров обрушился с критикой на минкульт РФ

Известный музыкант и шоумен, лидер группировки «Ленинград» Сергей Шнуров считает, что министерство культуры РФ нужно разогнать. Такое заявление он сделал на парламентских слушаниях в Госдуме.

Шнуров сказал, что ни в какой нормальной стране нет министерства культуры. «Я буду отстаивать такую позицию: всех разогнать», – заявил музыкант, слова которого цитирует iReactor.

Вместе с тем, «Ленинграда», который недавно был включен в состав Общественного совета при комитете Госдумы по культуре, отметил, что существующая концепция закона «О культуре» выглядит как попытка «поймать океан с помощью сети». При этом Шнуров заявил, что в настоящее время работниками культуры являются даже те люди, которые имеют личный блог или аккаунт в Twitter, так как они производят смысл и культуру.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 22.03.19

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