«Салатовая» ветка московского метро встала: поезда в центр следуют с перебоями

Сегодня утром на южном участке Люблинско-Дмитровской линии московского метро поезда выбились из графика, что спровоцировало давку пассажиров на ряде станций. По данным источника «Интерфакса», причиной случившегося стал застрявший поезд между станциями «Печатники» и «Кожуховская».

По предварительной информации, причиной остановки стала техническая неисправность состава, в результате чего были увеличены интервалы поездов в центр.

В пресс-службе метрополитена подтвердили, что интервалы движения поездов на Люблинско-Дмитровской линии были увеличены на южном участке по направлению в центр. Инцидент произошел около 8:55, однако уже через считанные минуты администрация подземки заверила, что движение поездов вводится в график.

Между тем пассажиры в твиттер-аккаунте метро заявляют, что сообщение администрации метрополитена не соответствует действительности. Проблемы сохранялись до последнего времени.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 27.03.19

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