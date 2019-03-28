Скандал в Подмосковье: многоквартирный дом признан самостроем, его жители оказались на улице

В подмосковном Одинцовском районе разгорается скандал вокруг многоквартирного дома. Здание признано самостроем, а люди, купившие там квартиры, остались ни с чем, пишут «Вести Подмосковья».

Как сообщается, речь идет о четырехэтажном многоквартирном доме на улице Вокзальный тупик в деревне Мамоново. Покупатели сообщили, что их выгоняют из квартир из-за отсутствия у данной застройки необходимых разрешительных документов. В администрации городского поселения Одинцово уточнили, что у застройщика – Е.А. Грицанова нет разрешения на строительство многоквартирного жилого дома, предприниматель даже не обращался для разработки градостроительного плана земельного участка, но продавал квартиры.

Как уточняется, у застройщика не было никаких разрешительных документов, в результате чего дом оказался без канализации, воды и электроэнергии. При этом эксперты Санэпидемстанции выявили еще ряд нарушений: полностью отсутствуют аварийные выходы для эвакуации в случае пожара, в доме уже появились трещины, плесень. Дом оказался не только непригоден для жизни, но и нес реальную угрозу жизни людей. В итоге Одинцовский городской суд вынес постановление о сносе незаконного строения.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 28.03.19

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