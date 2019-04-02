«Мусорной реформе» нужна корректировка: Госдума готовит обращение к правительству РФ

Госдума планирует рассмотреть проект обращения к правительству с РФ с предложением пересмотреть условия «мусорной реформы». Как передает корреспондент РИА «Новый День», документ будет касаться исключения детей из «мусорных платежек».

С предложением обратиться к правительству РФ выступил в рамках «парламентской десятиминутки» депутат Госдумы от ЛДПР Сергей Иванов, обратив внимание на сложное финансовое положение многодетных семей. Парламентарий отметил, что в рамках региональной недели посетил город Сальск Ростовской области, где одна из жительниц передала письмо к лидеру ЛДПР Владимиру Жириновскому. Россиянка одна воспитывает троих детей, и все они живут на 13 тысяч рублей в месяц. На работу она пока выйти не может, потому что младший ребенок не ходит в садик. После уплаты необходимых платежей у семьи из четырех человек остается 7 тысяч рублей в месяц.

«Реально ли на эти деньги организовать на человека в год три кубометра мусора, на мою семью получается 12 кубометров? – пишет женщина, отмечая, что в неделю у семьи получается один неполный пакет мусора из «Магнита». – Объясните мне, почему я должна платить за мусор, которого мы не производим?»

«Что, опять кто-то скажет «государство не просило вас рожать»? – поинтересовался Иванов. Депутат сообщил, что после этого обращения направился за разъяснениями к региональному мусорному оператору. «Я спросил, а что вы такого сделали для того, чтобы стоимость вывоза мусора выросла ровно в 3 раза? Оказалось – ничего. Все тот же сбор, тот же вывоз и тот же самый полигон, – рассказал Иванов. – Может быть, через год будет организована площадка по сортировке этого мусора».

При этом, как выяснилось, региональный оператор действовал четко в рамках федерального законодательства и решения местных властей. «Объясните, почему эта женщина с доходом в 3 200 рублей на человека должна оплачивать эти ваши эксперименты? Дети ничего не зарабатывают, и вся эта нагрузка ложится на их мам» – отметил Иванов.

«Если вы действительно депутаты народные, сегодня же принять обращение к правительству РФ с просьбой пересмотреть постановление №354, где дети должны платить за вывоз мусора», – обратился депутат к коллегам по Госдуме.

Эту инициативу поддержал спикер Госдумы Вячеслав Володин, который попросил профильный думский комитет изучить вопрос. «Если действительно необходимо обращение к правительству, мы его выслушаем и думаю, что все поддержим», – подчеркнул он.

«Если успеем в течение сегодняшнего дня – предлагаем вам вместе с профильным комитетом подготовить обращение к правительству. Если ваши предложения требуют других решений, то мы к ним еще вернемся», – отметил Володин.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 02.04.19

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