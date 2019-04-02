Ставки на спорт возрастут: букмекерам поменяют правила игры

Букмекерским конторам и их руководителям грозят крупные штрафы за «нечестную игру». Соответствующий законопроект, вносящий изменения в Кодекс об административных правонарушениях (КАОП), Государственная дума поддержала сегодня в первом чтении. Соавторами документа выступили депутаты от ЛДПР Игорь Лебедев и Андрей Луговой.

В частности, предложено повысить сумму штрафов за неуплату или уплату в неполном объеме целевых отчислений, которые все букмекерские конторы должны направлять по договорам в спортивные федерации и лиги. Авторы идеи предложили установить сумму штрафа в 30 млн рублей. «Наряду с ответственностью юридических лиц предлагается ввести ответственность для должностных лиц», – отметил Луговой, представляя законопроект на пленарном заседании нижней палаты парламента.

Депутат пояснил, что не все организаторы азартных игр осуществляют целевые отчисления – от этой обязанности устраняется примерно половина букмекерских контор, но при этом они активно рекламируют свои услуги. «Часть из них принимает ставки только на международные соревнования, часть – на викторины, не связанные со спортом, – обратил внимание Луговой. – Они не осуществляют целевые отчисления. Общий объем отчислений за 2018 год составил 807 млн рублей, за 17 год – 540 млн». Если бы отчисления осуществляли все букмекерские конторы, обладающие лицензиями, общий объем составил бы 1,6 млрд рублей, подчеркнул депутат.

При этом, отметил Луговой, 9 лицензий из выданных 28 относятся к так называемым «спящим». «Лицензии есть – а работы нет, – сообщил парламентарий. – Вопрос: а для чего лицензии? Поэтому в другом законопроекте мы предлагаем либо лишать так называемых спящих лицензий, либо заставить их платить не менее 15 млн рублей в квартал».

Сумма административного штрафа в 30 млн рублей, по словам Лугового, «вызвала шок у некоторых игроков, но мы подсчитали что это два квартала невыплаченных отчислений, и считаем это абсолютно справедливым».

Законопроект в первом чтении депутаты Госдумы поддержали единогласно.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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