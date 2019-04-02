В России – всплеск школьного насилия: за один год столько же случаев, сколько было раньше за пять лет

В России за 2018 год зафиксировано 15 случаев школьного насилия – столько же, сколько было в целом за пять предыдущих лет. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», заявил депутат Госдумы от КПРФ Олег Смолин, выступая сегодня на пленарном заседании нижней палаты российского парламента. При этом, ссылаясь на данные Центра психиатрии и наркологии имени В.П. Сербского, парламентарий обратил внимание, что «около 60% школьников имеют те или иные психические отклонения».

Об обеспечении здоровья детей депутаты заговорили в ходе обсуждения одноименного законопроекта депутат Госдумы от «Справедливой России» Федота Тумусова. «Три года назад в этом зале уважаемая Вероника Скворцова [министр здравоохранения] в ответ на мой вопрос о состоянии здоровья школьников заявила, что оно резко улучшилось за последние 10 лет, и 85% наших детей практически здоровы, а тяжелых хроников – 4%, – напомнил Олег Смолин. – Однако в прошлом году опубликованы данные Роспотребнадзора, согласно которым, напротив, детей с хроническими заболеваниями порядка 60%, а абсолютно здоровых около 12%».

Парламентарий отметил, что депутатам пришлось обратиться с этими цифрами к независимым экспертам, в том числе руководителям институтов Минобразования. «Они склонны доверять данным Роспотренадзора и говорят, что около 60% школьников имеют показатели здоровья, которые не соответствуют нормам. Но это физическое здоровье, – подчеркнул Смолин. – А что касается психического здоровья, то экс-президент Российской академии образования Давид Фельдштейн утверждает, что уже к школьному возрасту 48% всех наших детей с точки зрения их психического здоровья находятся на грани нормы. То есть в пограничном состоянии между нормой и отклонением от нее. Есть данные главного психиатра РФ Зураба Кекелидзе – если им верить, то около 60% школьников имеют те или иные психические отклонения».

Примерно на 50-55% состояние здоровья определяется образом жизни, напомнил Смолин, и только на 10-15% медициной. «Если говорить о психическом здоровье – то, прежде всего, это результат агрессивной социальной и информационной среды, – считает депутат. – Отсюда во многом и школьное насилие. Мы должны констатировать факт, что в России и США школьное насилие приобрело большой размах. Мы американцев, слава Богу, не догнали по этому показателю, но только за 2018 год – 15 актов школьного насилия. Столько же, сколько было за предыдущие пять лет».

Депутат отметил, что в Канаде или Западной Европе такая проблема, как школьное насилие, почти неизвестна, и связал это с менее агрессивной информационной средой. «Если ситуация в России не изменится, то профессия дефектолога станет самой популярной педагогической профессией уже в обозримом будущем», – процитировал он академика Евгения Ямбурга, и призвал коллег поддержать законопроект о детском здоровье, внесенный Тумусовым.

Однако представители парламентского большинства из «Единой России» назвали документ «скорее, сводом правил и пожеланий», чем проектом закона, и отклонили уже в первом чтении.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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