«Русская прачечная» в Италии: «отмывание» денег, уход от налогов в России и финансирование европейских политиков

Итальянские журналисты раскрыли новые подробности «серого» вывода капитала из России и его дальнейшей легализации. Как следует из публикации авторитетной итальянской газеты La Stampa, в теневых схемах с «прокруткой» миллиардных сумм задействованы прибалтийские банки, которые посредством множества мизерных денежных переводов, не вызывающих подозрения, в итоге переправляют в Европу очень крупные суммы.

La Stampa и Irpi (Investigative reporting project Italy – Итальянский центр журналистских расследований) проанализировали примерно 100 тысяч банковских операций за 10 лет – до середины 2017 года из баз данных «Азербайджанской прачечной», «Русской прачечной» и «прачечной» «Тройка». В результате выяснилось, что речь идет о примерно 2 млрд евро, которые газета называет «русскими деньгами», оказавшимися в Италии по идентичной «схеме» и задействованных для скупки яхт, шикарных поместий в Тоскане, а также различного оборудования, в том числе шпионского, и коллекций известных домов моды.

По данным издания, для финансовых операций были использованы 13 офшорных компаний, зарегистрированных в различных частях света – от Панамы до Британских Виргинских островов. Деньги поступали в Италию из маленького литовского банка Ukio Bankas – в том числе на счет, который зарегистрирован на Валентина Завадникова. Бывшего сенатора Совета Федерации итальянские журналисты характеризуют, как «более чем состоятельного российского господина, страстно влюбленного в море». По сведениям La Stampa, он владеет фантастической яхтой Quinta Essentia, является членом команды, участвующей в самых главных регатах, и числится в яхт-клубе Costa Smeralda.

Как пишет газета, российский гражданин, владелец счета в итальянском банке Monte dei Paschi через прибалтийский банк получил общую сумму 419,4 тысячи евро в результате 39 банковских переводов в период с конца 2005 до 2012 года. Сумма 294,4 тысячи евро в период с 2008 года по ноябрь 2010 года была заявлена как «Дар Русской Православной Церкви», выплатила ее Quantus division – одна из компаний-офшоров, использованная также для уплаты членских взносов яхт-клуба Costa Smeralda.

La Stampa упоминает имя еще одного российского бизнесмена – Дмитрия Лошкова. С использованием аналогичной схемы были выплачены в 2007 году 380 тысяч евро бывшей компании Selex Communication (входит в промышленную группу Finmeccanica-Leonardo) за поставку систем радиосвязи с зашифрованной системой коммуникации от перехвата полицией половины земного шара, включая российскую. Закупила ее компания с Виргинских островов, зарегистрированная в офисе в Москве: Azor Business limited. Имя Лошкова фигурирует среди управляющих, и это единственный невиртуальный след, утверждает газета.

Независимый финансовый консультант пояснил La Stampa, что контроль над денежными операциями должен осуществлять балтийский банк, который, однако, этого не делает, и в таком случае с итальянского банка снимается ответственность. Кроме того, «операции слишком мелкие (несколько тысяч, или даже сотен, евро, часто оплачиваемые кредитной картой) и если получатель платежа – постоянный экспортер или торговое предприятие, то контроль на предмет противодействия легализации преступных доходов просто не применяется», уточнил эксперт.

В публикации также упоминается известный российский бизнесмен Рубен Варданян – бывший совладелец Beluga Group, одного из главных производителей крепких алкогольных напитков, Завадников был также компаньоном Troika Dialog, инвестиционного банка в центре недавнего скандала с «прачечной» русских денег, который предположительно создал сеть компаний-офшоров. Согласно российским источникам, которые La Stampa предпочла не раскрыть, его личное состояние оценивается в 300 миллионов и «он часто использовал «систему» в Италии для самых разнообразных трат».

В 2008 году компания, которая предположительно принадлежала именно этому бизнесмену, – кипрская Deepline Consultants купила ООО Fattoria di Montemaggio srl и замок с виноградниками вблизи Сиены. За поместье Montemaggio было заплачено 4 млн евро. Еще 4,4 млн пришли в Montemaggio от Deepline, с постоянным ежемесячным перечислением в несколько десятков тысяч евро в период с 2008 по 2013 год. Деньги поступали на счет в итальянский банк Monte dei Paschi, который предпочел не комментировать эту ситуацию.

В этой ситуации, как отмечает La Stampa, «если Deepline – это отдельно взятый случай, то платежи из офшоров шли тысячами на приобретение товаров и оплату поставок, которые затем оказывались в России».

Независимый финансовый консультант, который согласился прокомментировать итальянской газете эту ситуацию, отметил, что мелкие суммы, предназначенные для постоянных экспортеров, не вызывают подозрений. И у итальянского предприятия все в порядке: на товар имеются счета-фактуры и правильно оформленные сопроводительные документы. «Однако мошенничество совершается в отношении российского налогового ведомства, поскольку по дороге из Италии в Россию ситуация меняется, роскошная одежда превращается в заготовки, а оборудование – в запчасти. Деньги поступают частично из России, а остальные из офшоров через балтийские банки. Одним махом импортер мошенничает с акцизами, НДС и доходом предприятия. Деньги, полученные «сверху» в качестве избытка, питают «систему» офшоров, и карусель вновь запускается», – пишет итальянская газета.

Управляющий партнер консалтинговой компании East-Int, специализирующейся на сфере международных отношений и более 20 лет работающей с Россией, Луизелла Ловеккио отметила, что подобных операций – великое множество. «Это было обычной практикой для экспорта в Россию, – пояснила она. – Сейчас стало более сложно в связи с рядом нормативных изменений и таможенным контролем». Но пока это длилось, было удобно всем: итальянское предприятие было «в законе», как и банк, по крайней мере, формально, а российский импортер был доволен больше всех.

Среди банков, куда поступают деньги, главным является Intesa Sanpaolo: свыше 400 млн евро проходят по счетам этой банковской группы. Чуть меньше 400 млн поступают на счета UniCredit, за которым следуют Mps и Bnl. В особую классификацию включены два очень маленьких, уже прекративших свое существование, кредитных учреждения: Popolare di Vicenza и Banca Marche.

При этом итальянская газета отмечает, что, несмотря на мелкие размеры кредитных учреждений (Banca Marche оценивалась в 0,5% всех банковских операций на итальянском рынке на момент ликвидации в 2015 году), сумма банковских переводов по таким «серым схемам» превышает 100 млн евро.

La Stampa также обращает внимание, что после закрытия Ukio схема не развалилась: 43 миллиона евро поступили из эстонского филиала Danske Bank, оказавшегося в центре скандала в связи с отмыванием 230 млн «русских денег» в Европе, а также почти 20 миллионов от Banka Snoras – литовского финансового учреждения, национализированного в 2011 году, а затем обанкротившегося. Причем владельцем этого кредитного учреждения был российский бизнесмен Владимир Антонов.

Итальянская газета также не оставила без внимания скандал вокруг армянского банкира с российским паспортом Рубена Варданяна, который в недалеком прошлом он был завсегдатаем Всемирного экономического форума в Давосе и Конференции Ted (Ted Conference), где всегда проповедовал необходимость диалога и образования.

«Бывший директор-распорядитель частного инвестиционного банка Troika Dialog и управленческая карьера, которую он начал в 23 года, Варданян прошел через советы директоров свыше 30 банков и компаний, не считая анонимные, открытые в финансовых раях и приписываемые ему или самому Troika Dialog. Некоторые из них перевели примерно 3,2 миллиона евро на его счета или счета его родственников», – пишет La Stampa и приводит его слова с опровержением обвинений о незаконном выводе капитала из России в Европу через офшорные кампании. В частности, как заявлял Варданян, «некорректно» измерять банковскую деятельность сегодняшними правилами противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, подчеркивая, как финансовое учреждение «всегда действовало в рамках законности и прозрачности».

La Stampa отмечает, что Варданян также является попечителем исследовательского института «Диалог цивилизаций», очень близок ко Всемирному конгрессу семей, последнее заседание которого на днях завершилось в Вероне.

Основанный в Берлине в 2002 году, «Диалог цивилизаций» позиционируется как «независимая площадка», продвигающая «справедливый и устойчивый бесконфликтный» мир. С 2003 года он организует ежегодно Родосский форум – мероприятие, в котором принимают участие свыше 300 предпринимателей, политиков, дипломатов и финансистов из более чем 50 стран мира. В 2017 году на нем побывал Брайн Браун, председатель Всемирного конгресса семей, а также инициатор международного форума семей, равно как в 2011 году на нем появился Ларри Джейкобс, исполнительный директор ассоциации, умерший в 2018 году.

При этом один из основателей «Диалога цивилизаций» является экс-глава «Российских железных дорог» Владимир Якунин, приближенный к президенту РФ Владимиру Путину. При этом La Stampa уже обращала внимание, что сын Якунина Андрей в Италии строит роскошный туристический комплекс в регионе Умбрия вместе с Варданяном. Оба пересекаются также в Фонде Горчакова, бюджет которой оценивается в 2 млн евро, созданной бывшим президентом РФ Дмитрием Медведевым с целью вовлечения гражданского общества в российскую дипломатию.

Как пишет итальянская газета, все внутриэлитные связи позволяют, в том числе, финансировать на «русские деньги» итальянских политиков, среди которых La Stampa называет Луку Волонтè, бывшего председателя объединения Европейской народной партии в Совете Европы, который в настоящее время находится под судом в Милане по обвинению в коррупции в международном масштабе. Суд первой инстанции оправдал его в отношении обвинений в легализации доходов, полученных преступным путем. Однако, согласно данным итальянской прокуратуры, его фонд Novae Terrae – посредством системы «прачечных», о которых говорится в статьях La Stampa, в 2013 году предположительно получил от четырех компаний 2,4 млн евро.

Другие деньги через оффшоры поступили фирме его жены ООО Lgv srl. Цель платежей от эстонского филиала Danske Bank была в том, чтобы продавить в 2013 году провал в Совете Европы доклада Штрассера – отчета об азербайджанских политзаключенных. По данным издания, плательщиками были предположительно лица, связанные с семьей Алиева, находящейся у власти в Азербайджане с момента распада Советского союза. После завершения политической карьеры у Волонтè остались только движение за жизнь и международные форумы, на которых он появляется в новой ипостаси с Фондом CitizenGo.

Справка РИА «Новый День»: Валентин Георгиевич Завадников. Экс-сенатор. Совладелец алкогольного холдинга «Синергия» (ныне ПАО Белуга Групп). Вместе с Рубеном Варданяном является партнером-учредителем Московской школы управления Сколково, входит в правление школы (председатель совета директоров школы – Александр Волошин, попечительский совет возглавляет Дмитрий Медведев).

Сейчас, по данным ЕГРЮЛ, Завадников является учредителем четырех юрлиц: это АНО «Институт распространения информации по социальным и экономическим наукам» (АНО «ИРИСЭН»), специализированный фонд управления целевым капиталом «Первый специализированный фонд» (основной вид деятельности – предоставление социальных услуг без обеспечения проживания престарелым и инвалидам), некоммерческое партнерство «Парусная команда Синергия» и НП «Сенаторский клуб». К семи учредителям этого клуба, кстати, в январе присоединился известный российский политик, подписавший Беловежские соглашения от имени РФ, Геннадий Бурбулис.

Еще три фирмы, в учредителях которых значился Завадников, были ликвидированы с 2013 по 2018 год. Это ООО «Грэйт» (Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом), ООО «Фабрика Песен» (капиталовложения в ценные бумаги), и благотворительный фонд «Медицина, образование, наука, культура, спорт» (Фонд МОНКС).

По данным ФНС у АНО «ИРИСЭН» есть действующие блокировки банковских счетов: УФНС по району Хамовники трижды блокировала счета в «Газпромбанке» – в 2016 и 2018 годах.

По данным из открытых источников, в 90-е годы Завадников являлся заместителем председателя правления РАО ЕЭС России, затем – членом совета директоров этой компании. Сентябрь 2001 – октябрь 2012 представлял Саратовскую область в Совете Федерации РФ. С 2013 по 2016 годы Завадников занимал должность некоммерческого партнерства «Московская школа управления» (ныне – Ассоциация Содействия Развитию Московской Школы Управления «Сколково», в учредителях которой в ЕГРЮЛ значатся три человека: Владимир Мау, Рубен Варданян и Гор Нахапетян).

В состав учредителей ПАО «Белуга Групп», по данным из открытых источников, входят два кипрских офшора – Диплайн Консалтантс Лимитед и Скиллард Инвестментс Лимитед. В числе акционеров – Synexec Securities Limited и Sword Enterprises Limited, зарегистрированные на острове Джерси, и кипрские Tottenwell Limited, Pentagro Holdings Limited, Beluga Vodka International Limited и Prime Gold Investments Limited.

Рим, служба информации РИА «Новый День»

Рим. Другие новости 08.04.19

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