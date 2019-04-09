Госдума сдвинет начало пленарных заседаний на полдень

Фракции «Единая Россия» и ЛДПР поддержали идею сдвинуть начало заседаний в Госдуме на полдень, тогда как сейчас они начинаются в 10 часов утра. Спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил ввести новый порядок, если он будет поддержан остальными фракциями, после майских отпусков.

Как пояснил глава фракции «Единая Россия» Сергей Неверов, более позднее начало заседаний будет удобно для думских комитетов и фракционных групп, которые получат возможность собираться на свои совещания до заседаний Госдумы. «Мы поддерживаем начало работы Государственной думы в 12 часов, – уточнил Неверов. – Если это надо вывести на голосование – давайте это вынесем».

Ранее инициативу позже начинать заседания Госдумы поддержал лидер ЛДПР Владимир Жириновский.

Спикер нижней палаты парламента предложил провести до конца вторника консультации со всеми партийными фракциями, и, если они поддержат это решение – «начать его реализовывать после кратковременных отпусков, после 14 мая». «Комитетам и фракциям надо будет подготовиться к новому порядку работы», – отметил он.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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