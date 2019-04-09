«Надо отрегулировать Youtube»: реклама в Интернете взбудоражила Госдуму

Представители фракции ЛДПР в Госдуме предложили урегулировать рекламу на видеохостингах в сети Интернет. Как передает корреспондент РИА «Новый День», идею авторов проекта изменений поддержали представители всех думских фракций – однако внесенный документ все же отклонили, как недостаточно проработанный.

Представляя документ, депутат Госдумы от ЛДПР Александр Старовойтов обратил внимание, что количество пользователей, которые смотрят контент в Интернете, превышает число телезрителей. «В нашу жизнь плотно вошел ресурс Youtube, и возникла необходимость отрегулировать и эти ресурсы, – пояснил он. – Пример – такие распространенные ролики, как колыбельная. Их родители включают детям, но они разрываются звуками рекламы. Представьте, ребенок начинает засыпать, но тут колыбельная прерывается громкой рекламой. Ребенок просыпается, у него стресс». В этой ситуации, как считает парламентарий, реклама в Интернете должна регулироваться так же, как на телевидении.

Депутат Госдумы от «Единой России» Сергей Боярский от имени профильного комитета заявил, что законопроект рекомендовано отклонить, поскольку «в данном виде мы поддержать его не можем, и правительство с нами солидарно».

«Я лично разделяю ваш праведный гнев на предмет громкой рекламы в Интернете, которая преследует нас не только на Youtube, но и на других сервисах, – отметил «единоросс». – Но мы не можем в таком виде поддержать законопроект. Из текста неясно, кому будут предъявлять требования – рекламодателям, владельцам сайтов, либо самим пользователям, которые размещают материалы и, в отличие от телеканалов, не имеют лицензии на вещание».

Кроме того, как сказал Боярский, авторы проекта закона не указали, на какой орган федеральной власти они готовы возложить полномочия по регулированию в этой сфере. «Многие сервисы находятся за пределами России, – добавил депутат. – Если мы в данном виде отрегулируем то, что вы предлагаете, то зарубежные компании получат преимущества перед нашими компаниями». При этом Боярский выразил уверенность в том, что Госдума вернется к рассмотрению идеи регулирования рекламы на видеохостингах.

Соавтор документа Василий Власов решил защитить законопроект с помощью тяжелой артиллерии. «Тот контент, который идет в качестве рекламы на Youtube, в роликах, таргетинговая реклама в соцсетях, иногда такого отвратительного качества, такие вещи рекламируют! – обратил внимание он. – Я уже несколько раз встречал рекламу про то, как скрутить пробег у автомобиля, как откосить от армии, как приобрести различные наркотические вещества или курительные смеси».

Законопроект нужен, чтобы запретить часть рекламы для показа молодежи, подчеркнул Власов. «Путем блокировки каких-то неправильных сайтов вопрос не решить. Вся негативная информация сейчас идет через рекламу, – пояснил депутат. – Интернет сегодня номер один и по деньгам, и по охвату аудитории».

Власов даже пообещал созвать совет видеоблогеров в Госдуме, которые «скажут, что они поддерживают те ограничения, о которых мы говорим».

Но с самой пламенной речью в защиту регулирования политики видеоканалов в Интернете выступил «эсер» Николай Рыжак. Он заявил, что сейчас Госдума очень робко подступает к телевидению, опасаясь вмешиваться в редакционную политику и действия акционеров.

«Кто такие акционеры, и кто такие мы? Кто отвечает за духовно-нравственную ситуацию в стране, акционеры – или мы? – с пафосом сказал он. – С кого будут спрашивать, как реализуется политика президента, мероприятия в культурной сфере? С кого будут спрашивать наши граждане? Наступает время, когда мы должны не прятаться за очень удобную ширму акционеров, критически посмотреть на многие положения, а не гордиться тем, что у нас нет цензуры и идеологии».

«Вы же видите, что в обществе нарастает уже закономерный вопрос о пересмотре всего того, что выстраивает барьер для защиты духовно-нравственной сферы в государстве? Мы не сможем выстоять в этом мире, если мы не консолидируем нашу нацию!» – воззвал к коллегам Рыжак.

Позиция «единороссов», несмотря на эти аргументы, осталась неизменна. Законопроект был заблокирован уже в первом чтении. Однако учитывая, что концептуально идея о регулировании рекламы в Интернете была поддержана, скорее всего, Госдума к ней еще вернется.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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