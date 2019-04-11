«Решения не выдерживают критики»: Конституционный суд РФ обвинили в неуважении к Основному закону и жителям страны

Конституционный суд (КС) РФ слишком часто оправдывает ограничения прав граждан. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», заявил депутат Госдумы от КПРФ Юрий Синельщиков, выступая сегодня на пленарном заседании нижней палаты парламента. Поводом для резкой критики стало постановление КС от 2 апреля – с отказом в рассмотрении обращения об отмене пенсионной реформы.

Парламентарий констатировал, что сегодня «отсутствует должное уважение Конституционного суда к Федеральному Собранию РФ, законам и самой Конституции». Синельщиков обратил внимание, что обращение о неконституционности скандальной пенсионной реформы подписали парламентарии от трех оппозиционных фракций, однако 16 судей КС «не сочли возможным потратить один рабочий день на проведение заседания, на котором предполагалось рассмотреть не социальные аспекты пенсионной реформы, а ее правовые формы, которые раньше никак не обсуждались».

Депутат подчеркнул, что подобные отказы суд выносил и прежде, причем эти решения часто «не выдерживали критики». Так, с 1995 года Конституционный суд по 41 запросу одной пятой депутатов Государственной думы вынес определения об отказе в принятии к рассмотрению, напомнил парламентарий. «По результатам рассмотрения дел в полноценных заседаниях суд в двух случаях из трех руководствуется на нормой Конституции, а ее духом, – подчеркнул Синельщиков. – При этом суд нередко подменяет законодателя, не имея на это никаких прав и оснований».

При этом Синельщиков напомнил о том, как суд помог установить новые правила назначения президентом РФ премьер-министра, позволив главе государства вносить в Госдуму одну и ту же кандидатуру трижды.

«Конституционный суд очень часто не становится на защиту политических прав граждан, обычно он оправдывает их ограничения, – подчеркнул коммунист. – Черный список таких решений суда велик уже сегодня: это определение, ограничивающее право собираться мирно, ограничивающее права избирать и быть избранным, право на референдум».

Кроме того, как отметил Синельщиков, одной из форм взаимодействия Конституционного суда и Федерального Собрания РФ должны являться послания суда парламенту. «Они предусмотрены Конституцией, – подчеркнул депутат. – Палаты (парламента) могут собираться совместно для заслушивания послания президента, Конституционного суда, выступления руководителей иностранных государств.

«До сего дня Конституционный суд только один раз направил послание Федеральному Собранию – это было 5 марта 1993 года, – указал депутат. – И то подошел формально, подготовив простой отчет о работе». Когда же тогдашний спикер Совета Федерации Сергей Миронов предложил КС подготовить такое послание, председатель Конституционного суда Валерий Зорькин заявил, «что эта норма дремлющая, это не обязаловка», уточнил депутат.

Синельщиков также обратил внимание, что Конституционный суд существует в 80 государствах, а отсутствует – в 104 государствах, и предложил КС и Верховный суд РФ, создав в последнем коллегию по конституционному правосудию. Возможность такого слияния депутат предложил обсудить на парламентских слушаниях.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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