«Все это ляжет на плечи граждан»: Госдума одобрила дорогостоящее «цифровое рабство»

Скандальный законопроект «об автономном Рунете» принят Госдумой во втором чтении. Как передает корреспондент РИА «Новый День», против «ограничения права граждан получать информацию», как охарактеризовал этот документ депутат Госдумы от ЛДПР Сергей Иванов, проголосовало только 15 депутатов нижней палаты парламента.

Представляя законопроект от профильного комитета по информационной политике, его руководитель Леонид Левин, что «попытки называть рассматриваемый законопроект «китайским файерволом» или «автономным интернетом» не имеют ничего общего с сутью законодательной инициативы». «Речь идет о создании дополнительных условий для стабильной работы российского сегмента сети Интернет в условиях попыток оказать какое-либо воздействие на сеть извне РФ», – подчеркнул он.

Между тем, категорически против законопроекта выступил либерал-демократ Сергей Иванов. По его словам, ЛДПР считает эту инициативу введением «цифрового рабства или цензуры в Интернете, что категорически противоречит нашей Конституции».

Парламентарий обратил внимание, что при внесении инициативы в Госдуму ее авторы уверяли, что закон не потребует ни копейки бюджетных средств. Однако позднее и правительство, и Счетная палата признали, что это не так – и даже сам сенатор Андрей Клишас говорил, что его идея обойдется стране примерно в 20 млрд рублей.

Однако, как отметил Иванов, в госпрограмме «Цифровая экономика» по этому законопроекту добавляется 20,8 млрд на закупку оборудования, 4,5 млрд рублей – сбор информации об Интернет-адресах, 5,5 млрд – на разработку программного обеспечения. «Сотовые операторы оценили свои затраты: МТС – в 50 млрд рублей, «Мегафон» – в 35-40 млрд рублей, «Вымпелком» – в 45 млрд», – сказал Иванов и подчеркнул, что «все это ляжет на плечи наших граждан».

«Вы своими руками лишаете граждан России права получать и распространять информацию», – заявил также депутат, отметив, что он «еще не видел такого циничного законопроекта, который нам нагло проталкивают, заявляя, что никаких затрат из бюджета нет».

При этом, как считает Иванов, в данной ситуации правительство РФ выступило в роли Нострадамуса. «Принимая в прошлом году проект бюджета правительство уже предполагало, что трое чудаков внесут этот законопроект, и предусмотрело на него средства», – пояснил он.

Со своей стороны Левин, защищая «законопроект Клишаса», заявил, что предполагаемые на него траты нельзя сравнивать с теми потерями, которые может понести российская экономика. «Да, действительно, деньги уже заложены, и планируют быть заложены в последующие годы, и цифры близки к тому, что вы говорили», – подтвердил он, никак не пояснив феномен Нострадамуса.

При этом Левин подчеркнул, что «те расходы, которые правительство понесет, это не расходы, а инвестиции в будущее».

В итоге скандальный законопроект был принят при 320 голосах «за» и 15 «против». Воздержавшихся не было. В окончательном, третьем чтении Госдума рассмотрит документ уже 16 апреля.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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