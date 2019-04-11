Правительство РФ изумило депутатов Госдумы законопроектом о госзакупках

В России предполагаются серьезные изменения в правилах госзакупок. Как передает корреспондент РИА «Новый День», Государственная дума приняла в первом чтении поправки в ФЗ-44, которые запрещают в отдельных случаях выдавать аванс победителю торгов, а также позволяют заказчику менять срок исполнения и цену контракта.

Основные идеи правительственного законопроекта поддержали все фракции, однако «эсеры» изумились огромному количеству стилистических правок, в которых терялись концептуальные изменения. В частности, депутат Госдумы Валерий Гартунг даже вынес на трибуну огромную стопку документов и подчеркнул, что в целом правительство разработало более 100 поправок в ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок».

«У них, видимо, за каждое изменение доплата какая-то производится, – предположил парламентарий. – Я не могу понять, для чего столько изменений, которые ничего не меняют. В чем смысл: вместо «наименьшую цену» – написать «наиболее низкую»? И таких полно».

Кроме того, указал Гартунг, запрет на выплату аванса в случае снижения цены контракта более чем на 25% – очень серьезное изменение. «Что, других способов нет? А предквалификационный отбор, который, как вы говорите, вы проводите? – обратился он к правительству. – Наличие аванса влияет на исполнение контракта».

Парламентарий отметил, что в первом чтении «Справедливая Россия» не будет поддерживать законопроект, а во втором чтении, возможно, пересмотрит свою позицию в зависимости от внесенных поправок.

Примечательно, что заместитель министра финансов РФ Алексей Лавров, представлявший депутатам документ, уже анонсировал ко второму чтению еще одну важную правку, разрешающая заказчику выбрать любого поставщика и заключить с ним контракт, если на объявленные торги не было подано ни одной заявки.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 11.04.19

Основатель Wikileaks Джулиан Ассанж арестован в Лондоне. / «Совсем обнаглели, руки нам выкручивают»: Лукашенко обрушился на Россию. / Затягивание поясов: россияне всё больше экономят и отказываются от крупных покупок. Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»