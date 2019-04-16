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Вторник, 16 апреля 2019, 12:38 мск

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В Госдуме снова критикуют правительство РФ за «мусорные тарифы»: платежи обещают снизить

Генеральная прокуратура завершила в регионах проверки формирования тарифов на вывоз твердых коммунальных отходов. Информация о нарушениях подтвердилась, тарифы в ряде регионов будут снижены. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», сообщил сегодня глава комитета Госдумы по экологии Владимир Бурматов на пленарном заседании нижней палаты парламента.

«Генпрокуратура очень качественно отработала, были проведены проверки, в ряде регионов подтвердились нарушения. Приняты решения о снижении тарифов в среднем на 14.5%», – сказал Бурматов.

При этом, как подчеркнул депутат, правительство РФ «отработало достаточно формально» – в связи с этим думский комитет попросил дать дополнительное время для исполнения поручения и работы с Федеральной антимонопольной службой. «Чтобы в это ведомство мы сделали дополнительный запрос», – пояснил он.

«Непорядок, – обратился спикер Госдумы Вячеслав Володин к представителю правительства в нижней палате парламента. – Такое отношение правительства к протокольному поручению к Государственной думе у нас происходит впервые, тем более, по такому серьезному вопросу».

В этой связи Володин обратился к чиновникам с просьбой впредь избегать отписок на официальные запросы парламента и назвал недопустимой ситуацию, когда поручение не направляется на проработку конкретным федеральным чиновникам, а остается в аппарате правительства.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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