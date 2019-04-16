российское информационное агентство 18+

Онлайн-кассы. Что выбрать и как подключить

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Вторник, 16 апреля 2019, 12:37 мск

Новости Москва

Новости дня, Новости кратко, Интервью

Госдума утвердила «автономный» Рунет: оппозиция сопротивлялась

Закон об «автономном» Рунете принят Госдумой в третьем чтении. Как передает корреспондент РИА «Новый День», инициативу сенаторов Андрея Клишаса и Людмилы Боковой поддержали 307 депутатов, против проголосовали 68, воздержавшихся не было.

Все три оппозиционные фракции заявили, что не поддержат законопроект. В частности, депутат Госдумы от «Справедливой России» Олег Шеин подчеркнул, что «заниматься регулированием этого сегмента должны люди, которые в этом что-то понимают», сейчас же просчитать последствия просто невозможно. Представитель фракции КПРФ Алексей Куринный со своей стороны отметил, что основная цель законопроекта – контроль за продвижением информации. «Для чего? Чтобы эту информацию ограничить. Здесь никаких сомнений или иллюзий быть не может», – уверен он.

Депутат Госдумы от ЛДПР Сергей Иванов призвал жителей России не считать, что законопроект об автономном Рунете приняла вся Госдума. «Нет, это парламентское большинство бездумно нажало на кнопки», – пояснил он.

Часть депутатов, присутствовавших на заседании при регистрации, очевидно, не приняла участие в голосовании.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 16.04.19

В Госдуме снова критикуют правительство РФ за «мусорные тарифы»: платежи обещают снизить. / ЧП в московском метро: мужчина с молотком напал на сотрудницу подземки. / Пожар в Нотр-Дом-де Пари: в Госдуме призвали проверить все российские памятники культуры. Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»

Метки / Госдума

В Госдуме снова критикуют правительство РФ за «мусорные тарифы»: платежи обещают снизить

Пожар в Нотр-Дом-де Пари: в Госдуме призвали проверить все российские памятники культуры

«Единая Россия» может присвоить законопроект «об оскорблении народа»: «там в основном их клиенты попадают»

Правительство забраковало идею видеофиксации техосмотра

Российские власти отчитались о доходах

Счетная палата: проектное финансирование ведет к подорожанию жилья на 20%

Спикер Госдумы отмахнулся от вопроса о своем заочном голосовании

Банк России обеспокоен: новая схема финансирования долевого строительства дает сбой

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Дальний Восток, Москва, Северо-Запад, Челябинск, Поволжье, Сибирь, Урал, Центр России, Юг России, Общество, Политика, Россия, Технологии, Экономика, Госдума,

Новости партнеров