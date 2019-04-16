Госдума утвердила «автономный» Рунет: оппозиция сопротивлялась

Закон об «автономном» Рунете принят Госдумой в третьем чтении. Как передает корреспондент РИА «Новый День», инициативу сенаторов Андрея Клишаса и Людмилы Боковой поддержали 307 депутатов, против проголосовали 68, воздержавшихся не было.

Все три оппозиционные фракции заявили, что не поддержат законопроект. В частности, депутат Госдумы от «Справедливой России» Олег Шеин подчеркнул, что «заниматься регулированием этого сегмента должны люди, которые в этом что-то понимают», сейчас же просчитать последствия просто невозможно. Представитель фракции КПРФ Алексей Куринный со своей стороны отметил, что основная цель законопроекта – контроль за продвижением информации. «Для чего? Чтобы эту информацию ограничить. Здесь никаких сомнений или иллюзий быть не может», – уверен он.

Депутат Госдумы от ЛДПР Сергей Иванов призвал жителей России не считать, что законопроект об автономном Рунете приняла вся Госдума. «Нет, это парламентское большинство бездумно нажало на кнопки», – пояснил он.

Часть депутатов, присутствовавших на заседании при регистрации, очевидно, не приняла участие в голосовании.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 16.04.19

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