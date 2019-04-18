Депутат Госдумы о «Братстве» Лунгина: «Непозволительно какому-то художнику интерпретировать события войны»

Ветераны боевых действий в Афганистане не удовлетворены переносом премьеры фильма Павла Лунгина «Братство» с 9 на 10 мая. В Союзе десантников России возмущены, что эта премьера все-таки состоится. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», сообщил депутат Госдумы от ЛДПР Александр Шерин, выступая сегодня на пленарном заседании нижней палаты парламента.

Шерин напомнил, что уже зачитывал в Госдуме обращение ветеранов Афганистана, но оно «немножечко подзамылилось». «Режиссер, который получил из бюджета нашей страны деньги, позволяет себе высказывания на предмет того, что вся система прогнила, поэтому вы из Афганистана и ушли, – с возмущением сказал депутат. – В фильме, который он снял, не хочу его называть и рекламировать, наша армия выставлена как мародеры, алкоголики и отребье».

Парламентарий отметил, что утром в четверг ему позвонили представители Союза десантников России. «Там крайне возмущены, что этот вопрос все-таки куда-то ушел на отдельную полку, – сообщил Шерин. – Мы с вами уйдем на региональную неделю и каникулы, а премьера этого фильма все же состоится 10 мая, на следующий день после Дня Победы. Я понимаю, что надо отбить деньги. Я понимаю, что никакой нормальной экспертизе данный сценарий не поддавался. Просто один режиссер так увидел, ему кто-то рассказал, и он в этом фильме решил обозначить облик нашей армии».

Депутат подчеркнул, что отдавать дань уважения нужно не только ветеранам Великой Отечественной войны, но и ветеранам других войн. «Я считаю, что [отдавать право] интерпретировать события, которые связаны с войнами, на волю какого-то художника, который так видит, в нашей стране непозволительно», – заявил депутат.

При этом Шерин в очередной раз выразил недоумение по поводу причины, из-за которой депутаты до сих пор не смогли посмотреть фильм Лунгина в стенах Госдумы.

Напомним, ранее ветераны боевых действий в Афганистане выражали возмущение тем, что премьера «Братства» состоится именно 9 мая, в День Победы.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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