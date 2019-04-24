Мусорная свалка «Сабурово» продолжает дымить: местные жители жалуются на страшную вонь

На подмосковной мусорной свалке «Сабурово» накануне произошел пожар. Несмотря на жалобы жителей Щелкова на сильный неприятный запах, эксперты не нашли в воздухе никаких опасных примесей. По словам очевидцев, свалка продолжает дымить, вопреки сообщениям о ликвидации ЧП.

Сообщения о пожаре на мусорном полигоне в Щелковском округе поступили накануне вечером. По данным источников «Интерфакса», площадь возгорания достигала 600 квадратных метров. Пожар удалось локализовать до отдельных очагов, а затем потушить. В воздухе в районе ЧП специальная лаборатория не обнаружила опасных примесей.

О серьезности ЧП может свидетельствовать то обстоятельство, что ночью на странице «Вконтакте» «Администрация г.о. Щёлково» появилось сообщение, что информация о пожаре поступила на пульт оперативного дежурного около 8 часов вечера. К тушению возгорания были привлечены 48 человек и 26 единиц техники. «На полигон прибыли вице-губернатор Московской области Дмитрий Пестов и исполняющий обязанности главы Сергей Горелов. Тушением руководит начальник регионального управления МЧС Сергей Полетыкин. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв держит ситуацию на личном контроле», – отмечается в сообщении.

Между тем, очевидцы заявляют, что свалка продолжает дымить. В группе «Типичное Щелково» «ВКонтакте» около 10 утра появилась видеозапись, сделанная из автомобиля. В ролике видны клубы дыма, поднимающиеся над деревьями.

«Сегодня утром продолжал гореть мусорный полигон Сабурово», – говорится в сообщении. «7:30. Сабурово еще дымит», – подтверждают и участники группы «Фрязино с Любовью».

Жители Щелково накануне вечером в соцсетях жаловались на сильный неприятный запах. «Мало вони от очистных, давайте еще «собуровкой» подышим, – возмущались в соцсетях. – Вонь страшная. Доложили что потушили, теперь пахнет резиной и химозой. Пока внутри всё не прогорит, придётся терпеть. А виноватых как всегда нет».

«Вонь стояла и в Восточном посёлке, невозможно было открыть окна», – рассказывали жители Подмосковья. «Горела уже она, лет 10 назад, дня 3 её тогда заливали, а то и более. А гарь ещё с месяц стояла. Так что, у кого неподалеку дачи, шашлыки на праздники будут «ароматные», – отмечают пользователи соцсетей.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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