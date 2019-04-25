ЧП в московском метро: падение пассажира на рельсы остановило «красную» ветку

В московском метро из-за «инцидента с пассажиром» была обесточена часть Сокольнической линии. Об этом сообщила пресс-служба столичной подземки.
ЧП произошло сегодня около 9 часов утра – было приостановлено движение поездов от «Парка культуры» до «Спортивной», в обратном направлении поезда двигались с увеличенными интервалами. Пассажирам предложили использовать другие станции метро или ехать по МЦК.
По данным источника «Интерфакса», сбой в движении произошел после падения пассажира на рельсы на станции «Фрунзенская».
В настоящее время, как заверили в администрации подземки, движение поездов вводится в график.
Москва, служба информации РИА «Новый День»
Москва. Другие новости 25.04.19
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