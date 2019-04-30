«Сбереги шашлык!» Москвичей предупредили о «беспощадных» пробках в предпраздничный день

Москвичей предупредили о беспощадных пробках на дорогах вечером 30 апреля. Сообщение с призывом не выезжать в час пик на магистрали опубликовал столичный Центр организации дорожного движения (ЦОДД).

В ЦОДД рекомендуют тем, кто не успел выбраться из города до 15 часов, подождать до 22 часов. «От майских праздников нас отделяет только одно – предпервомайские пробки. Самые беспощадные, особо плотные на выездах, из машин, чьи багажники забиты шашлыком. Сбереги шашлык – не езжай в час пик. Лучшее время выезда до 15:00 либо после 22:00 сегодня, или завтра до 08:00», – говорится на странице ЦОДД в Твиттере.

В ответ один из пользователей соцсети посоветовал ЦОДД «пролоббировать запрет репетиций парада Победы» и придумать другие способы работы над дорожной сетью.

Сервис «Яндекс.Пробки» в 15:30 показывал шестибалльные заторы в Москве.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 30.04.19

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