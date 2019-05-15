Правительство РФ определилось с планами на Superjet

Трагедия в аэропорту «Шереметьево» не заставит сократить производство самолетов Sukhoi Superjet 100 в России, приостанавливать полеты лайнеров также не планируется. Об этом заявил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.

Министр заявил, что решение о приостановке полетов может быть принято Росавиацией, однако на данный момент «для этого предпосылок не существует», передает «Прайм».

«Почему мы должны сокращать производство? У нас кто-то отказался от покупки самолетов? Такого сокращения производства не планируется», – подчеркнул Мантуров.

Катастрофа в московском аэропорту Шереметьево произошла вечером 5 мая. Самолет Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «Аэрофлот», выполнявший рейс Москва – Мурманск, вернулся в аэропорт из-за неполадок. Во время посадки в лайнере вспыхнул пожар, в результате которого погиб 41 человек из 78, находившихся на борту.

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта). Основная версия – недостаточная подготовка пилотов, неисправность самолета и неблагоприятные метеоусловия.

В течение нескольких дней после трагедии в российских аэропортах были задержаны десятки рейсов, выполнявшихся на Sukhoi Superjet 100.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 15.05.19

Бывшего замгубернатора Ямала банкротят в Москве. / Молоко от больной коровы способно спровоцировать развитие рака. / Россельхознадзор подчитал потери от американских шелкопрядов. Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»