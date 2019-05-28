«Минтранс должен провести проверку»: авиакомпании поставили под сомнение надежность SSJ-100

Ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ) обратилась с письмом к министру транспорта Евгению Дитриху, призвав провести оперативную проверку самолета Sukhoi Superjet 100 на соответствие сертификационным требованиям. У ассоциации возникли вопросы к системе защиты самолета от поражения статическим электричеством. В письме подчеркивается, что серьезных последствий с электрообеспечением, приведших к нештатной ситуации на борту, быть не должно. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на документ.

Авторы обращения просят также проверить прочностные характеристики конструкции кессона крыла и шасси, полагая, что, что разрушение шасси не должно нарушать целостность топливных баков. Кроме того, участники АЭВТ считают необходимым проверить систему управления полетом и силовой установкой лайнера, а также защиту салона при внешнем пожаре и программу тренировок экипажей, разработанную производителем самолета.

Обеспокоенность ассоциации вызвана крушением самолета SSJ-100 авиакомпании «Аэрофлот» в аэропорту Шереметьево 5 мая. «Данное происшествие нанесло серьезный репутационный ущерб российской гражданской авиации и авиапрому», – отмечают авторы письма, указывая, что в настоящее время перевозчики-члены АЭВТ эксплуатируют 19 воздушных судов SSJ-100. В частности, 15 таких машин насчитывается в парке авиакомпании «Ямал», четыре – у «Якутии». Всего в ассоциацию входит более 20 авиакомпаний, «Аэрофлота» в их числе нет. Отметим, что авиаперевозчик является обладателем самого крупного парка SSJ-100. В его парке до катастрофы в Шереметьево находилось 50 таких лайнеров.

В Минтрансе РФ заявили, что письмо ассоциации пока не получали.

Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК), выпускающая «Суперджеты», сочла обращение АЭВТ давлением на комиссию по расследованию авиакатастрофы в Шереметьево. В ОАК при этом упомянули, что «высокая надежность и безопасность работы систем, агрегатов и элементов конструкции самолета» подтверждены европейской сертификацией SSJ-100.

Как сообщал «Новый День», вечером 5 мая в аэропорту Шереметьево произошла катастрофа с самолетом Sukhoi Superjet 100 «Аэрофлота», выполнявшим рейс Москва – Мурманск. Вскоре после взлета из-за отказа автоматики после удара молнии лайнер был вынужден вернуться в аэропорт вылета. В ходе аварийной посадки произошло воспламенение топлива, пожар перекинулся на фюзеляж самолета. На борту находилось 78 человек, 41 из них погиб. По факту авиакатастрофы СКР возбудил уголовное дело по ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта). Следствие рассматривает в качестве основных версий трагедии недостаточную подготовку пилотов, неисправность самолета и неблагоприятные метеоусловия. Приоритетной версией авиакатастрофы с Sukhoi Superjet 100 является ошибка пилотов, сообщал «Ъ» со ссылкой на источники.

После крушения лайнера приходили сообщения о множественных случаях неполадок с этой моделью самолета и отмене рейсов с использованием «Суперджета». Так, за неделю после авиакатастрофы «Аэрофлот» отменил почти 50 рейсов на SSJ-100.

В середине мая Росавиация направила в авиакомпании письмо, содержащие рекомендации Международного авиационного комитета по организации полетов в связи с катастрофой «Суперджета» в Шереметьево.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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