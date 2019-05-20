Росавиация озвучила рекомендации МАК в связи с катастрофой в Шереметьево

Росавиация направила в организации гражданской авиации письмо содержащие рекомендации по организации полетов. Отмечается, что документ под названием «Информация по безопасности полетов №7», был подготовлен в связи с катастрофой самолета Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «Аэрофлот» в московском аэропорту Шереметьево 5 мая, но не содержит выводов и результатов расследования данного инцидента. «Новый День» имеет в распоряжении копию документа.

В частности, в письме содержатся оперативные предложения Межгосударственного авиационного комитета (МАК) – организации, уполномоченной расследовать авиационное происшествие, – которые рекомендуется рассмотреть и принять к реализации эксплуатантам.

Из краткого описания обстоятельств авиационного происшествия следует, что вскоре после взлета произошел «сбой в работе электронных блоков с переходом в ручное управление» с автоматическим отключением автопилота, а затем и автомата тяги. Командир воздушного судна (КВС) осуществлял пилотирование в ручном режиме вплоть до завершения полета.

Также установлено, что самолет шел на снижение с превышением допустимой посадочной массы на 1600 кг. Во время первого касания самолета ВПП на «три точки» (три шасси – прим. ред.) перегрузка составила не менее 2,55 g, после чего лайнер произвел отскок. Во время второго касания перегрузка составила не менее 5,85 g, и самолет снова отскочил от полосы. После третьего касания с перегрузкой в 5 g произошло разрушение конструкций с проливом топлива и пожаром.

В связи с этим комиссия МАК по расследованию авиационного происшествия предлагает эксплуатантам ряд оперативных мероприятий. В частности, провести с летным составом занятия по порядку принятия решений и требуемым действиям при срабатывании предупреждений о сдвиге ветра и отклонения от глиссады при различных видах захода на посадку, в том числе вынужденных и аварийных.

Кроме того, МАК рекомендует «с участием разработчиков воздушного судна принять решение о необходимости разработки и внедрения мероприятий для достижения достаточного уровня подготовки пилотов при выполнении полетов в ручном режиме управления, в том числе при работе систем управления в режимах ограниченной функциональности», а также «провести с летным составом дополнительные занятия по порядку действия членов экипажа при возникновении пожара на борту».

Стоит отметить, что в России самолеты Sukhoi Superjet 100, помимо «Аэрофлота», эксплуатируют авикомпании «Ямал», «Якутия», «Азимут», «Газпром авиа», «ИрАэро», «Северсталь», «РусДжет», а также МВД России, МЧС, специальный летный отряд «Россия». «Аэрофлот» при этом является обладателем самого крупного парка SSJ-100. В его парке до катастрофы в Шереметьево находилось 50 таких лайнеров.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 20.05.19

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