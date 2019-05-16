«Где закон? Куда послали?» Госдума ополчилась на правительство РФ из-за бесплатного питания школьников

Нижняя палата российского парламента намерена выяснить причины, почему тормозится разработка закона о бесплатном горячем питании в школах. Как передает корреспондент РИА «Новый День», предоставить информацию по вопросу о горячем питании в школах потребовал сегодня на пленарном заседании Госдумы лично спикер палаты Вячеслав Володин.

«Где закон? Куда послали? Месяц прошел, поручения все были даны, председатель правительства нас поддержал, – сказал он. – Мы свои решения будем уважать?» Председатель Госдумы также подчеркнул, что принять решение по законопроекту нижняя палата парламента должна до конца весенней сессии.

Депутат Госдумы от «Единой России» Ирина Яровая уточнила, этот «очень важный законопроект» поступил в правительство, вице-премьер Татьяна Голикова дала поручение направить документ во все заинтересованные ведомства для получения отзывов до 24 мая.

Лидер думских «единороссов» Сергей Неверов со своей стороны подтвердил, что к этой дате в нижней палате парламента ждут все документы и заключение по проекту закона от правительства. На первом этапе предполагается обеспечить горячим питанием учеников начальной школы.

По предложению спикера Госдумы депутаты решили назначить на 22 мая доклад вице-спикера Госдумы Александра Жукова о ситуации с разработкой законопроекта. «Объективно доложите информацию, по чьей вине задерживается вынесение решения, которое ждут наши граждане», – потребовал Володин.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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