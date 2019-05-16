Сенатору Клишасу предложили разработать закон о декларировании шуб и часов: «А то пока какая-то ерунда»

Очередной законопроект сенатора Андрея Клишаса, на этот раз касающихся послаблений для муниципальных депутатов, в Госдуме назвали танцами на месте и припомнили скандально известному члену Совета Федерации коллекцию его элитных часов. Как передает корреспондент РИА «Новый День», депутат от «Справедливой России» Олег Нилов предложил верхней палате парламента, вместо представленного документа, разработать другой – предусматривающий обязанность чиновников и народных избранников декларировать полный объем имущества.

Речь идет о поправках в закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», который внесли в Госдуму сенатор Андрей Турчак, а в числе его соавторов – члены Совета Федерации Андрей Клишас, Вячеслав Тимченко и другие, а также группа депутатов нижней палаты парламента.

Судя по содержанию документа, новшество должно исправить неприятную для власти ситуацию с выборами депутатов представительных органов муниципальных образований, с формированием которых в последнее время возникли сложности: ни бизнесмены, ни бюджетники не желают выдвигать свои кандидатуры. Одной из причин стал закон, согласно которому за недостоверные сведения в декларации депутат лишается мандата.

Авторы документа предложили в качестве более мягкой меры ответственности за несерьезные нарушения выносить предупреждение, информация о котором должна быть обязательно официально опубликована в Интернете.

Депутат Нилов крайне скептически оценил эту инициативу, назвав ее «танцами» и «ерундой». Отметив, что в документах к законопроекту речь идет об ответственности за коррупционные преступления, парламентарий напомнил: коррупцию в стране пока победить не удалось, «иначе нас граждане бы на руках носили».

«То, что мы наблюдаем – это как в той песне: два шага налево, два шага направо, шаг вперед и два назад, – охарактеризовал Нилов законопроект. – И эти «танцы» продолжаются… а заголовок будет «Антикоррупционный закон приняла Госдума». Это не антикоррупционный закон, это какая-то ерунда».

Вместо подобных «танцев», подчеркнул Нилов, членам Совета Федерации стоило бы разработать законопроект о полном декларировании имущества чиновников и депутатов. «Земля есть, дом есть, счет в банке – замечательно. А почему не учитываются те ценности, которые изымаются тоннами и килограммами – деньги в сейфе, часы многомиллионные? – поинтересовался депутат. – Антиквариат, шубы? Это не декларируется. Вот над чем бы я советовал подумать коллегам из Совета Федерации».

«Десятки и сотни голов скота тоже декларировать не надо. Давайте определим, что такое «несущественное» – я бы предложил годовой объем зарплаты депутата. В денежном эквиваленте площади земли, жилой площади», – сказал парламентарий.

Как предполагается, все депутатские предложения будут рассмотрены ко второму чтению законопроекта. В первом – документ был принят сегодня единогласно 397 голосовавшими парламентариями.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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