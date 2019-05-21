«Пора строить бараки для беженцев»: Жириновский предрек новую большую войну

США готовятся нанести военный удар по Ирану, что спровоцирует появление миллионов беженцев, волна которых сметет Азербайджан, Армению и Грузию – и дойдет до российской территории. Такое заявление, как передает корреспондент РИА «Новый День», сделал сегодня лидер ЛДПР Владимир Жириновский, выступая на пленарном заседании Госдумы.

Политик напомнил, что 10 лет назад уже говорил о том, что решение о применении военной силы против Ирана принято. «Тогда удар не был нанесен, потому что были другие конфликты: Ирак еще не закончился, и Афганистан, и Сирия, – пояснил Жириновский. – Теперь подходы к Ирану обеспечены, в том числе и новый режим в Ереване. Базы пока Ереван не дает американцам [размещать], но возможно даст разрешение на использование аэродромов».

Американцам, как заявил лидер ЛДПР, надо выводить войска из Афганистана и Ирака, «там население уже готово поднять восстание». «А куда их выводить? Вот и дадут им сухопутную операцию», – прогнозирует Жириновский.

По его мнению, первый удар может нанести Израиль – по тем точкам, где, «как ему кажется, есть ядерные центры по обогащению урана, а возможно, и производству ядерных зарядов». После ответа Ирана «старший брат придет на помощь, США мобилизует НАТО и начнут бомбить Иран, в том числе оружием локального действия, которое зачищает территорию полностью», заявил политик.

По его оценке, извечная борьба между суннитской и шиитской частями арабского мира поставит первых на сторону США. «Они ждут разгрома Ирана, это ненависть страшная. Как на Украине, чтобы было понятно: там захватывают храмы православных, и может дойти до кровавых разборок, как гражданская война между «красными» и «белыми». Если шиитский Иран – это «красные», то все остальные – «белые». И здесь «белые» выиграют, их большинство», – объяснил расстановку сил Жириновский.

Как считает лидер ЛДПР, России это грозит огромным потоком беженцев, которые сначала снесут Азербайджан, Армению и Грузию, а затем дойдут до российского Северного Кавказа. «И там взрывоопасная обстановка, – подчеркнул он. – Все это пойдет к Астрахани, Волгограду и Ростову. А здесь мы должны будем их остановить. Я уже говорил, надо начинать строить бараки для беженцев. Куда вы расселите миллионы людей? Мы же не можем их встретить заградительным огнем».

При этом, как полагает Жириновский, России не следует огораживать территорию от беженцев колючей проволокой, «как в Европе».

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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