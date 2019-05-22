«Будет жестко!» В Сети появилась переписка сотрудников метрополитена о крупном ЧП с тремя поездами

Сотрудница Московского метрополитена опубликовала внутреннюю переписку, касающуюся ЧП, которое произошло на Солнцевской линии метро накануне вечером. «Сейчас все работает в штатном режиме, но чувствую, что в депо сегодня будет жёстко!» – отметила Дарья М.

«Знаете, что вчера случилось на Солнцевской линии?! А я знаю, – сообщила девушка сегодня утром на своей странице в «Инстаграм». – Три поезда встали друг за дружкой в туннеле. Все из-за одного поезда, а если быть точнее, то из-за контактного рельса. В нем не было напряжения нужного. Людей выводили через поезда в туннели и затем на платформу. Свыше 1000 пассажиров застряли там».

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На скриншоте в переписке говорится, что «35 потерял токоприемники. 38-му дали приказ на вспомогательный. Пока делали и думали – сели батареи. Потом обоим вспомогательные. (...) Эвакуация через тоннель, потом прервали, опять вспомогательные, теперь лично Ковальчук (очевидно, имеется в виду заместитель начальника Службы подвижного состава Евгений Ковальчук, – ред) вещает».

Инцидент произошел накануне около 19 часов на Солнцевской и Большой кольцевой линиях метро. В тоннеле застряли сразу три поезда. В соцсетях москвичи сообщали, что ждать эвакуации пришлось почти три часа. В пресс-службе Московского метро сообщали, что угрозы для жизни пассажиров не было, за медицинской помощью никто не обращался.

Пассажиров эвакуировали на других поездах, неисправный поезд отбуксировали в депо.

Пресс-служба метро в соцсетях сообщила, что рассматриваются две основные версии – неисправность контактного рельса и неисправность токоприемника поезда. «Выяснение причины займёт семь дней. Приносим извинения за причинённые неудобства», – говорится в Твиттере столичного метрополитена.

Информация об инциденте в соцсетях собрала огромное количество комментариев. «Кое-кто создал кое-что за семь дней, а вы причину выяснять будете», – намекнул пользователь kraleksandr под записью «Московского метрополитена» в твиттере. «Правильно: за семь дней все успокоятся и забудут, а Собянин опять начнет всем рассказывать, как у нас все хорошо с транспортом. И ленточки перерезать. И до очередного ЧП», – предсказывают некоторые.

«Движение поездов на Большой кольцевой линии полностью восстановлено», – в итоге сообщили в пресс-службе подземки. «Всего шесть часов, вот это да!» – «восхитились» москвичи.

«Почему вырос % технических аварий в последние годы? Почему пассажиры сидят в вагоне без кондея, воды и т.д. несколько часов? Почему проезд дорожает, а уровень услуги и безопасность падает?», – возмущаются пассажиры метро. Горожане предлагают столичному метрополитену компенсировать пассажирам подобные «сбои» в денежном эквиваленте, или выдавать билеты на бесплатный проезд.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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