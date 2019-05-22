«Это демонстрация импотенции государства»: в Госдуме опять приняли «сырой» законопроект о дольщиках

Сегодня нижняя палата парламента приняла в первом чтении знаковый законопроект об обманутых дольщиках. Как передает корреспондент РИА «Новый День», несмотря на то, что представители всех фракций назвали его «сырым» и недоработанным, документ получил единогласное одобрение депутатов.

Новшество призвано решить проблему с существующими сегодня обманутыми соинвесторами, причем речь пока идет не только о квартирах, но и о нежилых помещениях. Возвращать людям деньги будут специально созданные в каждом регионе фонды. При этом только на год федеральный бюджет выделит на эти цели 6 млрд рублей, хотя, по подсчетам думской оппозиции, это примерно 6% от требуемой суммы.

Законопроект вызвал массу вопросов представителей всех фракций, однако на большую часть депутат Госдумы от «Единой России» Николай Николаев, представлявший документ, четких ответов дать не смог. В частности, в проекте пока не проработан механизм очередности предоставления компенсаций и достройки домов – вряд ли удастся удовлетворить все требования дольщиков одновременно в равных правах. Кроме того, пока не ясен механизм формирования единого реестра дольщиков, в который, по словам Николаева, предполагается свести всю информацию об обманутых соинвесторах в России.

Проблема еще и в том, что в официальных реестрах эти данные занижены в несколько раз. «В Якутии 2,5 тысячи обманутых дольщиков, а в реестре их 157, – указал депутат от «Справедливой России» Федот Тумусов. – Естественно, чиновники чинят проблемы, чтобы не увеличивать это количество».

Его коллега по фракции Олег Нилов напомнил авторам законопроекта, что дольщики делятся на три категории: те, кто вложил средства в постройку единственного жилья, кто инвестирует во вторую и более квартиру, и тех, кто решил стать владельцем нежилого помещения на первых этажах домов. «Будут ли получать компенсацию те граждане, которые хотели сделать на этом бизнес?» – поинтересовался он.

«Я не считаю, что делать бизнес – это плохо», – заявил в ответ Николаев, напомнив, что экономику питают именно вложения бизнеса.

Депутат Госдумы от КПРФ Вера Ганзя со своей стороны напомнила, что с деньгами дольщиков, как правило, скрылись мошенники, а государство фактически будет за них платить. «Все же знают, кто это сделал, какие законы нарушил… не в Конго же живут все эти люди? Никакого бюджета может не хватить, если мы будем платить за всех мошенников». С этим аргументом Николаев согласился, однако отметил, что дольщики не могут ждать годами, пока правоохранители поймают всех злоумышленников, отнимут у них награбленное и вернут потерпевшим – если будет, что возвращать.

«Единоросс» Александр Хинштейн, в свою очередь, предложил включить в реестр для выплат всех дольщиков, а не только тех, чьи застройщики не платили в страховой фонд. «Это выгодно страховщикам и самому фонду, – подчеркнул он. – Не размышляли о том, чтобы передать в Фонд все обязательства по таким объектам?» Николаев подтвердил, что это может быть предметом обсуждения ко второму чтению.

Точное количество обманутых дольщиков на данный момент в стране неизвестно, отметил депутат Госдумы от КПРФ Алексей Куринный, и привел данные, согласно которым в неофициальном реестре сегодня значится 200 тысяч таких соинвесторов. «Это неофициальный реестр, в официальном – их в разы меньше, – подчеркнул он. – Если даже каждому нужно по полмиллиона на достройку, на реализацию потребуется около 100 млрд рублей. Федеральный бюджет на год выделил шесть. То есть на трехлетку будет 20 млрд из федерального бюджета, а 80 должны дать региональные. Где они будут их искать?»

«Вся эта история с дольщиками – демонстрация такой своеобразной государственной импотенции», – подытожил Куринный. При этом парламентарий подчеркнул, что КПРФ будет голосовать за инициативу. С такими же заявлениями выступили представители «Справедливой России», ЛДПР и «ЕР».

Согласно законопроекту, в каждом регионе будет создана унитарная некоммерческая организация – Фонд субъекта РФ, который будет выплачивать возмещение обманутым дольщикам обанкротившихся застройщиков в случаях, когда застройщики не платили обязательные взносы в компенсационный страховой фонд. Деньги на это Фонд получит за счет «имущественного взноса Российской Федерации, иных публично-правовых образований» через публично-правовую компанию «Фонд защиты прав граждан – участников долевого строительства», говорится в пояснительной записке к законопроекту. Кроме того, это имущество Фонд сможет использовать на финансирование завершения строительства домов, а также инженерной и социальной инфраструктуры для садиков, школ и поликлиник. Построенные объекты будут переданы в государственную или муниципальную собственность.

В итоге законопроект в первом чтении единогласно поддержали 408 депутатов.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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