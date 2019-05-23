Многодетным вход воспрещен: губернаторская программа Воробьева оказалась в центре скандала

«Благородные» идеи правительства Московской области в большинстве своем остаются не реализованными или оборачиваются коррупцией и хамством для жителей региона. Редакции РИА «Новый День» стало известно, как на самом деле реализуется губернаторская программа «Добрый час», согласно которой дети из малообеспеченных и многодетных семей, инвалиды, сироты, а также ветераны якобы могут бесплатно заниматься спортом в местных спорткомплексах.

Как сообщается на сайте правительства, по поручению губернатора области Андрея Воробьева во всех спортивных объектах региона введена специальная программа «Добрый час», позволяющая социально-незащищенным слоям населения бесплатно заниматься спортом. На сайте отмечается, что в 2018 году более 340 тысяч человек стали участниками этой программы.

Однако, как стало известно РИА «Новый День», попасть на этот «час» не так просто. Например, Можайский дворец спорта «Багратион» переносит или продает губернаторский «час». Как сообщил активист, политолог и журналист Станислав Смагин, в середине мая многодетную мать с тремя детьми не пустили на эту ледовую арену во время проведения «Доброго часа».

По словам самой женщины, на лед вместе с ее несовершеннолетними детьми одновременно вышли хоккеисты – взрослые мужчины. «Я подошла к администратору «Багратион» и попросила, чтобы убрали клюшки и шайбы, так как это очень опасно для здоровья детей и является нарушением техники безопасности. Но получила ответ от администратора: «Убрать хоккеистов невозможно, так как это разрешила администрация «Багратион» в лице директора Русских», – сообщила она.

Многодетная мать также отметила, что заместитель директора дворца спорта Виталий Горяйнов потребовал ее немедленно покинуть ледовую арену «Багратион». «Он утверждал, что мы им надоели, и корочку многодетности я купила, и он сомневается в том, что семья многодетная. Так же без стеснения говорил, что ему заплатили за нахождение хоккеистов в «Добрый час» на льду. Этот факт зафиксирован на видео и передан в прокуратуру и отдел образования г. Можайска (видео есть в распоряжении РИА «Новый День»). Далее стал требовать выдуманные документы, взял меня под локоть и начал выталкивать из ледовой арены. Я расплакалась, дети наблюдали всю эту ситуацию и также стали плакать...» – рассказала женщина и заявила, что необходимо проверить «возможную коррупционную схему продажи времени «Доброго часа» с целью получения личной выгоды».

Как отметил Смагин, эта ситуация еще раз доказывает, что «благородные идеи руководства страны, руководства региона на деле оборачивается хамством для жителей и коррупцией». «В Подмосковье везде бардак, нет хозяина, нет спроса, нет дисциплины», – считает он.

В самом дворце спорта признали, что знают о произошедшем, но от комментариев отказались. «Я не уполномочен комментировать. Комментирует у нас только учредитель организации. Мы ответ готовим и передадим учредителю. Дадим развернутый письменный ответ. У нас с прессой общается только учредитель – администрация Можайского городского округа», – сказал корреспонденту РИА «Новый День» исполняющий обязанности директора дворца спорта Михаил Лопусев

До информационного отдела администрации Можайского района РИА «Новый День» дозвониться не удалось.

Москва, Мария Вяткина

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