«Пора покупать вертолет»: москвичи возмущены ЧП в метро и позицией мэрии

Действия московской мэрии не поддаются логическому анализу: власть не просто не слышит нарастающее недовольство жителей столицы, обеспокоенных реновацией, вытеснением машин из города и бесконечным перекладыванием плитки, но, очевидно, замалчивает проблемы в транспортной инфраструктуре. Такое мнение прозвучало в социальных сетях после крупных ЧП в столичной подземке.

Редакция РИА «Новый День» изучила реакцию москвичей в соцсетях на крупные аварии, которые произошли на этой неделе в столичном метро, и пришла к неутешительному выводу – терпение жителей столицы на исходе.

Накануне в метро произошло второе за эту неделю крупное ЧП, в этот раз на «серой» ветке. «Вчера села в метро как ни в чем не бывало. Поезда ехали с интервалом большим, пришлось сидеть в метро минут 40. Телефон разрядился. Денег с собой 0 рублей. Из метро потом всех вывели на улицу. Р-развлечение», – пишет в своем Twitter пользователь carpe diem.

Официальная страница метрополитена в Twitter пестрит комментариями о том, что информация пресс-службы о неполадках была неактуальна или не соответствовала действительности. «А когда правду начнут говорить? :) Тут на Отрадном полицаи всех гоняют из вагонов :)»; «Позорники!»; «Наглая ложь! Поезда от Отрадного до Алтуфьево так и не ходят, на автобусы толпы народа. Нет, чтоб честно написать, что движения нет, потеряла 15 минут в Отрадном, мечась между поездами, которые то поедут, то потом выясняется, что не поедут в Алтуфьево», – отмечали пассажиры метро.

«Немного ли ЧП за последние дни??? Страшно ездить! За что мы платим деньги?», – спрашивает пользователь no name. «Как за что? За музыку в метро и содержание попрошаек», – отвечают ему.

В результате можно констатировать, что метро, которое для большинства москвичей было самым удобным видом транспорта, теряет доверие граждан. «Мне завтра в колледж на экзамен. И чтобы вы понимали, это Бибирево... Надо не машину покупать, а вертолет, ибо метро уже не такое надежное», – пишет «Та самая настя». «Пора закрывать это ваше метро на капремонт лет на 30», – считает Янис. «К метро надо приложить подорожник. Как на солнцевской линии все сломалось, так до сих пор. Или это чтобы остальным веткам не завидно было?.. Чую завтра метро ваще встанет», – отмечает Street Shaman.

Писатель и общественный деятель Олег Козырев в своем микроблоге констатировал, что к 2019 году в Москве не оказалось «работающей схемы оперативной эвакуации из метро».

«Сотни пассажиров были в метро без кондиционеров, без воды, без информации. В отставку должны уйти глава мосметро Козловский и мэр города Собянин», – считает он.

Пока официальные власти не торопятся объяснять людям произошедшее, в соцсетях уже «гуляют» вероятные причины поломок. «Пишут, что оба происшествия в метро произошли из-за того, что поезда буквально разваливаются на части. И это новые модели поездов. Классно, спасибо Собянину», – отметил пользователь твиттера под ником Sotar.

В настоящий момент официальная причина ЧП в метро неизвестна. Глава Московского метрополитена Виктор Козловский подчеркнул, что происшествия не связаны друг с другом. «Надо тщательно разобраться в ситуации, чтобы подобное не повторилось, я думаю, что в понедельник-вторник результаты будут точно», – цитирует его РИА «Новости».

Пока названы две основные версии: неисправность контактного рельса и неисправность токоприемника поезда. Заместитель мэра, руководитель транспортного комплекса Москвы Максим Ликсутов сообщил журналистам, что расследованием инцидента занимается специально собранная экспертная комиссия.

Как сообщал «Новый День», первый инцидент произошел во вторник около 19 часов на Солнцевской и Большой кольцевой линиях метро. В тоннеле застряли сразу три поезда. В соцсетях москвичи сообщали, что ждать эвакуации пришлось почти три часа. В пресс-службе Московского метро сообщали, что угрозы для жизни пассажиров не было, за медицинской помощью никто не обращался. По некоторым данным эвакуировано было около 1000 человек.

Второй «сбой» произошел между станциями «Алтуфьево» и «Отрадное» накануне вечером. Движение было остановлено в обоих направлениях. По некоторым данным, эвакуировано было до 500 человек.

Москва, Мария Вяткина

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