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Четверг, 30 мая 2019, 14:23 мск

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Доходы растут: федеральный бюджет преодолел 20-триллионный рубеж

Доходы федерального бюджета по расчетам правительства РФ в этом году вырастут до 20 трлн 174 млрд 900 млн рублей. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин на пленарном заседании Госдумы.

«Могу вас поздравить, у нас доходы должны вырасти до 20 трлн 174 млрд 900 млн рублей, – сообщил он, отметив, что Госдума рассмотрит три законопроекта, посвященных корректировке бюджета. – Мы с вами преодолели 20-триллионный рубеж. Если помните бюджет, который принимала Госдума в 2000 году, составлял всего 1 трлн рублей. Страна развивается, экономика развивается – нам хотелось бы, чтоб она развивалась быстрее, и чтобы быстрее рос бюджет, но, коллеги – за это время у нас бюджет вырос в 20 раз».

Дополнительные средства, по словам Володина, планируется направить в регионы. «Всего рассмотрим распределение 525 млрд 300 млн рублей», – уточнил спикер Госдумы.

Рассмотреть законопроект в приоритетном порядке в первом чтении Государственная дума планирует 18 июня.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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