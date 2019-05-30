Подмосковье останется без метро

Столичное метро не выйдет за пределы Москвы – линии подземки не дотянутся в Мытищи, Красногорск и Балашиху. Такое решение принято по итогам консультаций с участием Минтранса РФ, правительств Москвы и Московской области, а также РЖД, пишет газета «Коммерсантъ».

Издание отмечает, что категорически против развития метро в Подмосковье выступили столичные власти и Минтранс, прогнозируя, что это приведет к «критической» загрузке подземки. Компромисс был найден, по сведениям «Ъ», в начале мая: основная ставка делается на развитие проекта московских центральных диаметров (МЦД).

По данным газета, для развития этого проекта потребуется изменить границы национального парка «Лосиный остров», но решение этого вопроса может затянуться на годы. Вопрос об изменении границ нацпарка уже поднимался: в 2012 году участок леса понадобился Росавтодору для строительства дублера Щелковского шоссе. Процесс согласования с Минприроды РФ занял семь лет.

Кроме того, для подвоза пассажиров МЦД в Мытищах, Красногорске и Балашихе нужно строить транспортно-пересадочные узлы и новые дороги, подмосковные властям нужно на это 83 млрд рублей.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 30.05.19

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