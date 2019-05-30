ЦБ готов раскрывать силовикам банковскую тайну

ЦБ РФ передает правоохранительным органам РФ информацию, составляющую банковскую тайну в случае подозрений на совершение противоправных действий. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», сообщила глава ЦБ РФ Эльвира Набиулина, выступая сегодня в рамках правительственного часа в Государственной думе.

С вопросом о действиях регулятора для исключения ситуаций с выводом активов, связанных с банкротством банков, обратился депутат Госдумы от ЛДПР Данил Шилков. Он отметил, что деньги часто легализуются через сделки банкиров с родственниками или подконтрольные компании. «Цифровой след активов можно проследить», – обратил внимание парламентарий.

«Это острая проблема, – признала Набиуллина. – Но цепочки не всегда возможно открыть, они уходят за рубеж, и мы не видим, куда дальше пошли деньги». ЦБ РФ полагает, что в данной ситуации необходимо законодательно обеспечить две меры: это запрет на выезд за рубеж контролирующих лиц банка, ответственных за принятие решений, которые привели к банкротству, и максимально оперативное наложение ареста на их активы.

При этом, подчеркнула глава регулятора, ЦБ уже сделал шаг к разрешению этой проблемы. Так, ранее Центробанк не предоставлял правоохранительным органам информацию, которая является банковской тайной. Теперь эти данные поступают в распоряжение силовиков в случаях, когда есть признаки противоправных действий. «Но у нас нет права производить оперативно-розыскную деятельность, – отметила Набиулина. – А здесь криминал, мошенничество, и нужны оперативно-розыскные действия».

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 30.05.19

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