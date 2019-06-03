Власти добились своего: цены на жилье в России начали активный рост

Цены на первичное жилье в России взлетели за год более чем на 10%. Как считают эксперты, девелоперы искусственно завышают стоимость из-за изменений в финансировании долевого строительства, пишет газета «Коммерсантъ».

По данным «Авито Недвижимость», в мае средняя стоимость первичного жилья в России составила 70,2 тысячи рублей за квадратный метр. Это на 0,6% больше, чем в апреле, и на 10,8% превышает показатель аналогичного периода прошлого года. При этом отмечается, что сейчас быстрее всего стоимость жилья растет в Екатеринбурге. Там за последний месяц квартиры подорожали на 2,75% – до 73,2 тысяч рублей за «квадрат».

По данным ЦИАН, относительно мая 2018 года заметнее всего подорожали квартиры в Казани – до 80,4 тысячи рублей за квадратный метр (на 20%), в Уфе – до 67,9 тысячи рублей (17%). В Москве годовое увеличение стоимости оценивается в 7%, цена за «квадрат» составляет 187,6 тысячи рублей.

По мнению экспертов, этот рост во многом искусственный – участники рынка стремятся сразу заложить в проекты рост издержек, который возникнет после вступления в силу законодательных изменений. Как пояснил глава портала «Мир квартир» Павел Луценко, такой рост связан с предстоящими изменениями правил привлечения средств дольщиков для строительства жилья. «Вошли в активную строительную стадию проекты, начатые застройщиками в преддверии реформы», – отметил он.

Эксперты опасаются, что при негативном сценарии цены на новостройки за счет повышения стоимости строительства могут вырасти еще на 9-15%. На этом фоне, по прогнозам аналитиков, покупательская активность, с учетом понижения реальных доходов населения, снизится, что негативно скажется и на выход на рынок новых проектов.

«С ростом цен сокращается платежеспособный спрос, люди переключаются на вторичный рынок или вовсе отказываются от покупки», – считает Луценко. По его прогнозам, в следующем году мы можем увидеть замедление и приостановку темпов подорожания.

Напомним, новая схема долевого строительства вступит в силу 1 июля. Нововведение предусматривает, что при покупке квартиры в новостройке и заключении договора долевого участия дольщик передает деньги не застройщику, а банку, и финансовая организация блокирует эти средства на эскроу-счете девелопера до окончания строительства. Застройщик может получить эти деньги только после сдачи дома. Предполагается, что это должно защитить покупателей, вложившихся в будущий дом на стадии котлована. Средства на строительство жилья застройщики будут получать в рамках проектного финансирования в виде банковских кредитов.

Стоит отметить, что ранее многие эксперты и политики выражали опасения, что утвержденные изменения в законодательстве, предполагающие финансирование долевого строительства с использованием счетов-эскроу, могут привести серьезному кризису. В частности, сенатор Сергей Лисовский заявлял, что новая система спровоцирует резкое подорожание жилья, рост ставок по ипотеке и кризис в строительной отрасли.

По его оценке, новая система приведет, в том числе, к монополизации рынка, что, в свою очередь, потянет за собой рост цен на рынке жилья, и рост коррупционной составляющей. «А задача была простая – защитить людей и дать им возможность доступного жилья. К сожалению, доступность жилья будет снижена», – подчеркивал сенатор.

Москва, Мария Вяткина

Москва. Другие новости 03.06.19

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