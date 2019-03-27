В ожидании кризиса: жилье в России снова сильно подорожает

Новые правила финансирования строительства жилья с использованием эскроу-счетов спровоцирует резкое подорожание жилья, рост ставок по ипотеке и кризис в отрасли. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», заявил сенатор от Курганской области Сергей Лисовский, выступая сегодня на пленарном заседании Совета Федерации.

Он предсказал крупные проблемы российской строительной отрасли и тем жителям страны, которые в ближайшее время намеревались решить свои жилищные вопросы. Лисовский пояснил, что, на его взгляд, разработчики новой схемы финансирования строительства для защиты дольщиков пошли по наиболее прямолинейному пути, и «для защиты от головной боли снесли голову».

Сенатор напомнил об обсуждении ставок по ипотеке, которые президент РФ требует снизить до 8% и ниже, и подчеркнул, что введение эскроу-счетов приведет к увеличению стоимости только в этой части на 10%. «Обсуждать, сколько у нас будет ставка 8 или 9% – просто теряет смысл», – подчеркнул Лисовский.

Кроме того, по его оценке, новая система увеличит сроки строительства жилья – застройщику нужно сначала получить разрешение на строительство, а затем банк будет минимум полгода принимать решение, что также повлияет на цену жилья.

Лисовский напомнил, что долевое строительство дало огромный импульс именно для граждан с малым и небольшим достатком – а сейчас фактически ситуация для них серьезно ухудшается. «Если бы мы им сказали, что мы будем вас защищать, но вы будете за это платить, и достаточно дорого – наверное, люди бы иначе реагировали на все эти законодательные инициативы», – заявил сенатор.

Более того, как считает Лисовский, банки не готовы к открытию эскроу-счетов. Сенатор рассказал, что один из застройщиков, много лет работающего на рынке, открыл такой счет в банке, а ответственным за ведение этого счета кредитная организация назначила сотрудника, который ранее со стройками не работал – он «ушел на месяц в отпуск», хотя у застройщика несколько объектов, для которых срочно требовалось финансирование.

Как заявил Лисовский, новая система приведет, в том числе, к монополизации рынка, что, в свою очередь, потянет за собой рост цен на рынке жилья, и рост коррупционной составляющей. «А задача была простая – защитить людей и дать им возможность доступного жилья. К сожалению, доступность жилья будет снижена», – подчеркнул сенатор.

В этой ситуации Лисовский предложил новой команде, которая пришла в Минстрой РФ, отсрочить введение эскроу-счетов минимум на год и дать кредитным организациям время подготовиться, а также снизить банковскую комиссию до 2%, «поскольку они всего лишь посредники, и какой другой функции они не выполняют».

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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