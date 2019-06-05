Все выше и выше: в России выросла себестоимость строительства жилья

В России выросла себестоимость строительства жилья. Среднее удорожание за последние три года составило 9%, причем серьезнее всего цены выросли в Нижнем Новгороде (на 22%), Казани (на 20%), в Санкт-Петербурге и Самаре – на 15%. К такому выводу, как передает корреспондент РИА «Новый День», пришли аналитики федеральной компании «Талан» по результатам собственного исследования.

Как отмечают эксперты, в первом полугодии средняя по России стоимость квадратного метра строительства жилого многоквартирного дома с предчистовой отделкой составила около 45 тысяч рублей. Меньше всего за последние годы она выросла в Омске (на 3%), Перми (около 5%) и в Москве (около 4%).

При этом в российской столице до сих пор себестоимость жилого «квадрата» является самой высокой в России – в среднем она составляет 86,5 тысячи рублей за квадратный метр. В Санкт-Петербурге цена чуть ниже – 77,8 тысячи рублей за «квадрат», а в Московской области – 65,2 тысячи рублей. Эксперты объясняют это высокой стоимостью подключения к инженерным коммуникациям и большим количеством проектов, которые включают подземное строительство. При этом именно в Москве и северной столице значительная часть новостроек относится к жилью высокого класса, для которого используются более дорогие материалы, а зарплаты строителей здесь значительно выше, чем в других регионах.

Ранее портал «Мир квартир» со ссылкой на исследования компании «Метриум» сообщал, что по итогам мая 2019 года средняя цена предложения в новостройках массового сегмента российской столицы составила 166 060 рублей за квадратный метр.

Высокая себестоимость жилья отмечена также в северных и дальневосточных регионах – в среднем квадратный метр тут обходится на 20-40% дороже, чем в среднем по России, отмечают аналитики «Талана». Причина, по мнению экспертов – в применении специальных строительных технологий и удаленности строек от производителей стройматериалов.

В целом по России в начале 2019 года отмечено около 30 регионов с себестоимостью строительства ниже 40 тысяч рублей за кв. метр. Так, в Иркутской и Брянской областях эта цифра составляет около 33 тысячи рублей, в Красноярском крае – 33,4 тысячи рублей, в Курганской и Ульяновской областях – 34 тысячи и 34,7 тысячм рублей соответственно. Как правило, это обусловлено низкой стоимостью получения техусловий и наличием собственных производств стройматериалов.

Себестоимость строительства свыше 50 тысяч рублей за квадратный метр в начале года отмечена в 15 регионах.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 05.06.19

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