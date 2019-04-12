Банк России обеспокоен: новая схема финансирования долевого строительства дает сбой

Банк России обеспокоен крайне низкой активностью застройщиков по переходу на новую схему финансирования долевого строительства. Как сообщила заместитель председателя Центробанка Ольга Полякова, пока поступило лишь около тысячи заявок на открытие эскроу-счетов, что составляет порядка 6% от уже одобренных планов застройки.

«Около одной тысячи заявок поступило, очень низкий процент по отношению к проектам, получившим разрешение на строительство, это около 6%», – сказала Полякова, выступая сегодня на заседании «круглого стола» в Госдуме.

По ее словам, в общей сложности в России пока заключено 55 договоров в четырех банках. Общая сумма выданных кредитов составила 34,1 млрд рублей.

Зампред ЦБ отметила, что активизации застройщиков должны способствовать и региональные власти, и такую работу они уже проводят – правда, пока тоже не торопятся.

Полякова признала, что максимальный срок рассмотрения заявок в банках пока может достигать 70 дней, однако уже подготовлены и в понедельник будут опубликованы на сайте ЦБ рекомендации, адресованные застройщикам и банкам. В частности, для строительного бизнеса там будут даны советы по сбору пакета документов для подачи заявки на открытие счета-эскроу. Банкам же ЦБ рекомендует обеспечить застройщиков доступной и полной информацией, а также сократить максимальный срок рассмотрения заявок до 45 дней.

Стоит отметить, что средняя ставка для застройщиков пока составляет 12%, но, как заверила Полякова, ее уровень будет снижаться в зависимости от собранных на счете-эскроу средств дольщиков. При достижении на счете 50% от общей стоимости проекта ставка снизится до 7,5 – 8%, а при достижении 100% – ориентировочно до 5%.

Стоит отметить, что ранее многие выражали опасения, что утвержденные изменения в законодательстве, предполагающие финансирование долевого строительства с использованием счетов-эскроу, могут привести серьезному кризису. В частности, сенатор от Курганской области Сергей Лисовский заявлял, что новая система спровоцирует резкое подорожание жилья, рост ставок по ипотеке и кризис в строительной отрасли.

По его оценке, новая система приведет, в том числе, к монополизации рынка, что, в свою очередь, потянет за собой рост цен на рынке жилья, и рост коррупционной составляющей. «А задача была простая – защитить людей и дать им возможность доступного жилья. К сожалению, доступность жилья будет снижена», – подчеркивал сенатор.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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