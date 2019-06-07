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Пятница, 7 июня 2019, 17:48 мск

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Жители Балашихи протестуют против уничтожения «Утиного озера»: СКР начал проверку

В подмосковной Балашихе на месте озера планируется построить торговый центр, против чего активно выступили местные жители. Как сообщила пресс-служба регионального главка Следственного комитета, по данному факту организована доследственная проверка.

По данным ведомства, местные жители пытаются отстоять городской сквер и озеро, опасаясь, что после засыпки водоема влага попадет в подвалы жилых домов.

Ранее телеканал «Россия 1» сообщил, что в Балашихе активисты уже не первый раз выходят протестовать против планов уничтожения «Утиного озера». Коммунальщики подтверждают, что в случае, если пруд будет засыпан, могут возникнуть проблемы со сточными водами.

Предполагается, что по результатам доследственной проверки будет принято решение о возбуждении уголовного дела.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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