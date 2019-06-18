«Дефолт перед своим народом уже объявлен». В Госдуме решили, что Силуанов работает «на какого-то другого президента»

Минфин РФ при подготовке поправок в федеральный бюджет забыл об указах главы государства Владимира Путина – основной упор в главном финансовом документе сделан вовсе не на борьбу с бедностью и рывок в экономике. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», заявил депутат Госдумы от «Справедливой России» Валерий Гартунг, выступая сегодня на пленарном заседании нижней палаты парламента.

«Дефолт перед населением страны уже объявлен», – сказал он первому вице-премьеру, министру финансов РФ Антону Силуанову, отметив, что фракция «эсеров» не будет голосовать за поправки.

«Большое спасибо, что на 256 млрд рублей увеличили расходную часть бюджета. Но на этом наше «спасибо» заканчивается», – констатировал Гартунг. Депутат напомнил Силуанову его же заявление, что все действия правительства РФ направлены на выполнение указов президента: вхождение в пятерку ведущих экономик мира и борьбу с бедностью. Ни одна из этих задач в бюджете не решается, и этот же вывод сделал глава Счетной Палаты Алексей Кудрин, напомнил парламаентарий.

«Мы вообще такими темпами не то что в пятерку, в десятке останемся через пять лет? Нет, не останемся, – подчеркнул Гартунг. – Значит, вы руководствуетесь указами какого-то другого президента, но не нашего. Потому что наш президент поставил четкую цель. Получается, вы ее не собираетесь выполнять».

По оценке депутата, к концу года профицит российского бюджета достигнет пяти трлн рублей, а с учетом остатков на счетах может составить и 10 трлн. «При этом у нас не хватает денег на развитие образования, здравоохранения. Вы нам говорите – мы копим деньги, чтобы не объявить дефолт. Антон Германович, вы его давно объявили! – заявил Гартунг. – Напоминаю вам, что внутренним госдолгом признаны вклады в Сбербанке граждан СССР. Мы их заморозили. Вы нам говорите о каком-то дефолте – дефолт перед своими гражданами уже объявлен давно».

Парламентарий также обратил внимание, что, несмотря на профицит бюджета и обещания самого Силуанова, индексации пенсий для работающих пенсионеров так и не произошло, а выплаты неработающим недоиндексированы. «Дефолт наше правительство давно объявило перед собственным народом! Вы перед кем собираетесь выполнять обязательства? Перед МВФ или федеральной резервной системой, куда вы гоните деньги, которые вывели из экономики России?» – поинтересовался Гартунг.

При этом депутат напомнил о предложении «эсеров» отменить возврат НДС экспортерам сырья по «китайской модели». «Вы нам говорите, что наши товары на экспорт будут неконкурентоспособны. А как же Китай конкурентоспособен? Вся электроника делается в Китае. Знаете почему? Потому что они запрещают вывозить сырье. А без редкоземельных металлов не сделаешь ни одного такого устройства», – отметил Гартунг, пояснив, что отмена возврата НДС в этом случае повысила бы доходность переработки сырья внутри страны, а это дало бы возможность не возвращать нефтяным компаниям отрицательный акциз в 450 млрд рублей в год. «А им и этого мало, и все равно цены выросли, – напомнил Гартунг. – Так может быть, убрать причину этого, отменить налоговый маневр?»

Парламентарий потребовал от правительства РФ кардинально пересмотреть отношение к бюджету и вернуться к исполнению указов главы государства. «Деньги для этого есть. А если вам этих 10 трлн мало – возьмите в нефтегазовом секторе. Там еще 10 найдете», – заключил депутат.

Об отказе голосовать за поправки в бюджет заявляли также представители фракции КПРФ. Тем не менее, большинством голосов изменения в основной финансовый документ страны были приняты Госдумой в первом чтении.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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