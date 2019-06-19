Подмосковье атакуют ядовитые пауки

В Подмосковье появились ядовитые пауки каракурты из рода черных вдов. В регионе уже зафиксировано два случая укусов, передает «Вести.ру». Где именно опасные пауки напали на людей – не сообщается.

Ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Елена Волосюк объяснила появление нетипичных для Подмосковья «гостей» изменившимися климатическими условиями. «К сожалению, сейчас каракурты могут вполне комфортно чувствовать себя даже в Подмосковье. Все дело в аномально жаркой погоде, – сказала она. – Но зиму они здесь точно не переживут».

Арахнолог, кандидат биологических наук Кирилл Еськов предположил, что пауки могли попасть в столичный регион с почтой. «Такие вещи исключать нельзя. Это далеко за пределами их ареала существования. Теоретически на юге Московской области могут быть тарантулы. Единичный завоз может быть, откуда угодно и чего угодно, а жить – нет», – отметил он.

В яд каракурта входят нейротоксины, и для человека его укус может оказаться смертельным.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 19.06.19

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