Демографический прием: Жириновский предложил платить 450 тысяч рублей женщинам, отказавшимся от аборта

Правительству РФ предложили распространить выплату в 450 тысяч рублей на женщин, которые согласятся не прерывать беременность. С такой инициативой сегодня на пленарном заседании Государственной думы выступил лидер ЛДПР Владимир Жириновский. Политик счетает, что такую же сумму стоит платить многодетным семьям староверов, желающих вернуться в Россию. Эти меры будут способствовать улучшению демографической ситуации, пояснил он.

«Почему нам не ввести такое пособие для женщин, которые отказываются от прерывания беременности? Это же готовый ребенок, – заявил Жириновский. – Если мы законом введем такое пособие – она его родит, передаст государству и получит деньги».

Кроме того, напомнил парламентарий, выплату стоило бы распространить на матерей-одиночек. «У нее есть ребенок, мы ей почти ничего не платим, жалкое пособие. Давайте ей дадим, – предложил лидер ЛДПР. – А мы говорим только про семью, про мать-одиночку ничего, это наш минус».

Еще одна категория, которая могла бы претендовать на такую выплату – переселенцы на родину, для которых следовало бы принять законы, облегчающие им переезд и получение гражданства. «Это было бы великолепно: приезжает многодетная семья староверов, у них там восемь детей», – отметил Жириновский, пояснив, что в существующих условиях такие семьи «покрутились, посмотрели и уехали обратно в Австралию».

«Мы, с одной стороны, тратим деньги, чтобы увеличить рождаемость, а с другой – не хотим принять уже готовые семьи. У нас же есть возможность всех староверов позвать, они разбросаны по всему миру, у них всех очень много детей, и они хотят вернуться на родину, это русские люди! – заявил лидер ЛДПР. – С одной Украины могли бы пригласить 5-10 млн. А они уехали в другие страны, где у них безвиз».

В качестве перспективных направлений для поиска переселенцев Жириновский назвал Балканы, где «избыток населения», Дальний Восток и Корею. «Мы могли бы там договориться и тоже помочь с расселением и ускоренным предоставлением гражданства», – предложил он.

Законопроект, принятый сегодня Госдумой в третьем чтении, предполагает выплату в 450 рублей для погашения ипотеки в случае рождения третьего и последующего ребенка. Право на меры господдержки приобрели мать и отец, на реализацию закона правительство РФ выделяет из резервного фонда 15 млрд рублей. Законопроект, внесенный представителями всех думских фракций, депутаты поддержали единогласно.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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